Не губите, мужики. В алтайском селе вырубают облепиху ради легких денег

Жители села Быстрый Исток переживают за будущее облепиховых рощ. В начале августа в поселке появилось объявление о приеме ягоды: ветками ее принимают по 18 рублей, чистую — по 45. Но сборщики вырезают даже не ветки, а целые кусты. Об этом altapress.ru сообщил уроженец Быстрого Истока Сергей Борков.

«Берут телеги, загружают и увозят сдавать. Раньше такого никто себе не позволял. Мелкие части обрезали, с них ягоду снимали, да. Но чтоб вырубать растения кусторезом или пилой — такого не было», — рассказывает Сергей.

От пышных кустарников дикой облепихи остаются поломанные стволы и разбросанные ветки. Местные жители боятся, что в следующем году урожая уже не будет.

«Если сейчас не остановить, вырежут всю облепиху. А восстанавливаться она будет долго: несколько лет куст будет расти, потом еще пройдет время, пока начнет плодоносить», — замечает Сергей Борков.

Алтайский эколог Алексей Грибков подтверждает: облепиха растет долго, первые ягоды появятся только через три-четыре года. А обильный урожай придется ждать в среднем от пяти до восьми лет, в зависимости от погодных условий.

Алексей Грибков,

эколог:

Чем дольше дерево растет, тем сильнее оно плодоносит. Если сейчас кустарники порубят, урожая придется ждать годы. Тут вопрос не только экологический, но и человеческий. Есть такая народная мудрость: не руби сук, на котором сидишь. А в следующем году что будут собирать?

Эколог подчеркивает, что вырубка дикой ягоды с юридической точки зрения не регулируется. Если облепиха растет на землях населенного пункта, она не защищена законом: это не лесной фонд, и лесной кодекс на нее не действует.

Объявление в селе распространяет через WhatsApp женщина по имени Татьяна. Разговаривать с корреспондентом altapress.ru она отказалась: «Кто пожаловался — с тем и разбирайтесь». Вырубку кустарников Татьяна отрицает и опасности для будущего урожая не видит.

В Быстром Истоке это не первый случай вредительства в дикой природе. Уже несколько лет вырубают на дрова березовые рощи, когда-то богатые белыми грибами.

Сергей Борков отмечает, что видимую часть деревьев — вдоль дороги — не трогают, а вот в глубине лес заметно поредел.

Алина Шевчук