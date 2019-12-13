Не идеально, но работать можно: Союз строителей поддержал принятие правил застройки Барнаула

Как заявил глава правления отраслевого Союза Александр Мишустин, правила землепользования и застройки конкретизирует генеральный план города и в целом являются одним из главных документов для развития краевой столицы.

Александр Мишустин,

руководитель правления Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края»:

ПЗЗ — это своего рода сценарий развития города, определяющий, какие территории и каким образом можно и необходимо застраивать, и использовать. ПЗЗ жизненно необходимы городу. В настоящее время у Барнаула есть утвержденный новый Генплан, а действующие на сегодняшний день Правила с ним расходятся.

Он также подчеркнул, что сейчас в городе ведется работа по уточнению правил землепользования и застройки. Так в ходе дискуссий и круглых столов уже высказано более 160 предложений и замечаний к документу.

Александр Мишустин. Анна Зайкова.

При этом он признал, что сегодня ПЗЗ не являются идеальными.

«Проект Правил с учетом поступивших предложений и замечаний, то есть тот вариант, который будет предложен на рассмотрение и утверждение депутатам БГД 25 декабря, конечно, не идеален, но как с каркасом, рамочным документом с ним работать можно», — добавил Мишустин.

Также Союз строителей Алтайского края предложил сформировать рабочую группу, которая займется доработкой ПЗЗ.