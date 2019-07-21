Не исключено, что Путин станет крестным отцом дочери американского режиссера

Во время интервью с известным кинодеятелем Путин рассказал, что украинский политик Виктор Медведчук, с которым он хорошо знаком, попросил его принять участие в крещении дочери, сообщает РИА Новости.

«В нашей православной традиции отказываться нельзя», — объяснил Путин.

И подчеркнул, что «быть крестным отцом всегда большая честь».

«В таком случае я попросил бы вас стать крестным отцом моей дочери», — не растерялся Стоун.

Путин со своей стороны поинтересовался, в какой конфессии она состоит и является ли православной.

«Мы сделаем ее», — заверил Стоун российского лидера.

«Но надо ее спросить», — настоял Путин.

Режиссер сказал, что его дочь верующая, воспитана в христианской традиции и крещение возможно, «если только она будет состоять в церкви», пишет bfm.ru.

«Конечно. Сколько ей лет?» — поинтересовался президент.

Стоун ответил, что его дочери 22 года. Он также поинтересовался у президента, какому количеству детей он является крестным.

Путин не стал называть число, но отметил, что их единицы.

Расшифровка разговора опубликована на сайте Кремля.

Кум Путина

Ранее украинский политик Медведчук рассказал, как стал кумом Путина.

«Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году», —сообщил Медведчук.

Он положительно ответил на вопрос, видится ли дочь со своим крестным. Так одна из встреч случилась на даче политика в Крыму до 2014 года. Тогда Путин подарил крестнице букет и плюшевого медведя.

Крестный отец (крестный), а также крёстная мать («крёстная») — духовный родитель в христианской традиции, который в ходе таинства крещения принимает ответственность перед Богом за духовное воспитание и благочестие крещаемого: крестника или крестницы.