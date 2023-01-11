11 января
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Жизнь

Не морозь меня. Когда уйдут холода из Алтайского края

Столбики термометров неутешительно опустились до отметки в -30 градусов 11 января. Однако скоро грядет потепление. Altapress.ru рассказывает, когда же морозы покинут Алтайский край.

Мороз на Алтае. Зима.
Мороз на Алтае. Зима.
Анна Зайкова, altapress.ru
1
Каким будем самый холодный день?

Самый сильный мороз пришелся как раз на 11 января. Согласно данным алтайского гидрометцентра, столбики термометров опустились до −24…−29 градусов, местами до −18…−23 градусов.

В Барнауле температура составила −24…−26 градусов.

2
Сколько еще продлятся морозы в Алтайском крае?

Температуры ниже 20 градусов продержатся еще один день — 12 января. Дальше начнет становиться теплее, столбики термометров поползут вверх.

Зима, мороз. Оттепель.
Зима, мороз. Оттепель.
СС0
3
Когда морозы начнут отступать?

После 11 января морозы начнут постепенно отступать. По данным гидрометцентра, 13 января температура составит уже −10…−15 градусов. Хотя местами столбики термометров будут держаться на отметке -20 градусов.

А вот понедельник 16 января начнется с температуры в -8 градусов, сообщает Gismetio. Температура до -10 градусов продержится всю следующую неделю.

4
Погода в Алтайском крае

12 января в регионе температура ночью опустится до −26…−31 градусов, местами до -37 градусов. Днем температура поднимется до −20…−25 градусов. Местами будет чуть теплее — −14…−19 градусов.

На большей части территории ожидают небольшой, местами умеренный снег. Возможны метели.

Ветер юго-западный, 9−14 м/с, местами порывы 17−22 м/с.

Морозы зимой. Домашний уют.
Морозы зимой. Домашний уют.
СС0
5
Погода в Барнауле

Ночью столбики термометров в столице края опустятся до −29…−31 градусов. Днем станет чуть теплее — −20…−22 градусов.

День пройдет преимущественно без осадков. На дорогах возможна сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6−11 м/с.

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