Не морозь меня. Когда уйдут холода из Алтайского края

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Когда морозы начнут отступать?

После 11 января морозы начнут постепенно отступать. По данным гидрометцентра, 13 января температура составит уже −10…−15 градусов. Хотя местами столбики термометров будут держаться на отметке -20 градусов.

А вот понедельник 16 января начнется с температуры в -8 градусов, сообщает Gismetio. Температура до -10 градусов продержится всю следующую неделю.