Не морозь меня. Когда уйдут холода из Алтайского края

Самый сильный мороз пришелся как раз на 11 января. Согласно данным алтайского гидрометцентра, столбики термометров опустились до −24…−29 градусов, местами до −18…−23 градусов.
В Барнауле температура составила −24…−26 градусов.
Температуры ниже 20 градусов продержатся еще один день — 12 января. Дальше начнет становиться теплее, столбики термометров поползут вверх.
После 11 января морозы начнут постепенно отступать. По данным гидрометцентра, 13 января температура составит уже −10…−15 градусов. Хотя местами столбики термометров будут держаться на отметке -20 градусов.
А вот понедельник 16 января начнется с температуры в -8 градусов, сообщает Gismetio. Температура до -10 градусов продержится всю следующую неделю.
12 января в регионе температура ночью опустится до −26…−31 градусов, местами до -37 градусов. Днем температура поднимется до −20…−25 градусов. Местами будет чуть теплее — −14…−19 градусов.
На большей части территории ожидают небольшой, местами умеренный снег. Возможны метели.
Ветер юго-западный, 9−14 м/с, местами порывы 17−22 м/с.
Ночью столбики термометров в столице края опустятся до −29…−31 градусов. Днем станет чуть теплее — −20…−22 градусов.
День пройдет преимущественно без осадков. На дорогах возможна сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 6−11 м/с.
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