11 января
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Жизнь

Уральский мороз обрушился на Западную Сибирь. Погодная сводка ЧП

На несколько дней в регионы Западной Сибири установилась аномально холодная погода сразу после оттепели с дождем.

Морозы. Зима.
Морозы. Зима.
СС0

Перед морозами над Сибирью прошел циклон, пишет kp.ru. Регионы находились в его теплом секторе, с «дождем». Но в течение суток погода резко изменилась.

Сначала ветер поворачивал на север, и произошел заход холодной воздушной массы, пишет ngs.ru. Стало интенсивно расти давление и формироваться гребень антициклона.

По прогнозам синоптиков, серьезные морозы будут устойчивыми в течение трех дней. Предположительно, до 12 января. Именно на этот период с Урала пришел холод.

После начнутся более интенсивные осадки, и будет переход на умеренно морозную погоду.

Между тем холод пока не намерен отпускать алтайский регион. По сообщению МЧС, минимальная температура составит от минус 28 градусов. Местами — до минус 39.

Погодная сводка ЧП

Из-за мороза в Новосибирске «треснула» многоэтажка. Сотрудники надзорного ведомства и следователи проводят проверку. Из-за происшествия в квартирах некоторых жильцов осыпалась штукатурка и даже выпали кирпичи.

Школьные автобусы не вышли на маршрут из-за гололеда в Алтайском крае.

В связи с порывом на теплотрассе, до его устранения, временно отключено отопление в некоторых домах Ярового (Алтайский край).

Между тем самый ледяной город мира Оймякон отдал «пальму» первенства по холоду — до минус 62 похолодало в якутском в пункте наблюдения Жилинда.

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