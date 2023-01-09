9 января
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Происшествия

Упал обледеневший самолет с пассажирами. Есть погибшие

В российском регионе упал легкомоторный Ан-2 с пассажирами на борту.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Предварительно, погибли два человека, сообщает ТАСС. На борту воздушного судна находились 12 человек — два члена экипажа и 10 пассажиров, один из них связался с оперативными службами.

Авиапроисшествие случилось в Ненецком автономном округе.

Предварительная причина произошедшего — обледенение самолета, пишет Газета.Ru.

К месту падения самолета направлены экстренные службы региона.

Ранее у пассажирского Ан-26 во время полета открылась дверь. А самолет с 200 пассажирами едва не потерпел крушение из-за обледеневших двигателей.

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