Упал обледеневший самолет с пассажирами. Есть погибшие

Предварительно, погибли два человека, сообщает ТАСС. На борту воздушного судна находились 12 человек — два члена экипажа и 10 пассажиров, один из них связался с оперативными службами.
Авиапроисшествие случилось в Ненецком автономном округе.
Предварительная причина произошедшего — обледенение самолета, пишет Газета.Ru.
К месту падения самолета направлены экстренные службы региона.
Ранее у пассажирского Ан-26 во время полета открылась дверь. А самолет с 200 пассажирами едва не потерпел крушение из-за обледеневших двигателей.
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