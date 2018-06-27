Смертельное пике: следователи посекундно восстановили полет Ан-148 перед катастрофой

Сегодня, 11:08.
Происшествия

Версия крушения пассажирского Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье из-за неверных действий экипажа подтверждается. Это ошибочные действия экипажа.

Поисковая операция разбившегося Ан-148.
Поисковая операция разбившегося Ан-148. Фото: mchs.gov.ru.

По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) восстановили посекундно полет самолета.

Пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, и в ходе набора высоты произошло их обледенение.

Командир корабля получил неверные сведения о падении скорости и разогнал самолет, переведя его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона воздушного судна, в результате лайнер потерял управляемость, передает ТАСС.

Генетическая экспертиза фрагментов тел погибших в результате крушения Ан-148 продолжается.

"По-прежнему одной из приоритетных задач, поставленных председателем СК России, является идентификация всех находившихся на борту лиц и в то же время корректная работа с переживающими потерю людьми", — сказала Петренко.

Следователи продолжают допрашивать потерпевших, их представителей, свидетелей, специалистов, которые сообщают ценную для следствия информацию, пишет bfm.ru. Уже допрошены более 300 человек.

Крушение Ан-148

11 февраля самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск (Оренбургская область), пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа, потерпевшими признаны 108 человек.

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