Смертельное пике: следователи посекундно восстановили полет Ан-148 перед катастрофой

Версия крушения пассажирского Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье из-за неверных действий экипажа подтверждается. Это ошибочные действия экипажа.
По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) восстановили посекундно полет самолета.
Пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, и в ходе набора высоты произошло их обледенение.
Командир корабля получил неверные сведения о падении скорости и разогнал самолет, переведя его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона воздушного судна, в результате лайнер потерял управляемость, передает ТАСС.
Генетическая экспертиза фрагментов тел погибших в результате крушения Ан-148 продолжается.
"По-прежнему одной из приоритетных задач, поставленных председателем СК России, является идентификация всех находившихся на борту лиц и в то же время корректная работа с переживающими потерю людьми", — сказала Петренко.
Следователи продолжают допрашивать потерпевших, их представителей, свидетелей, специалистов, которые сообщают ценную для следствия информацию, пишет bfm.ru. Уже допрошены более 300 человек.
Крушение Ан-148
11 февраля самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск (Оренбургская область), пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа, потерпевшими признаны 108 человек.
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