Смертельное пике: следователи посекундно восстановили полет Ан-148 перед катастрофой

По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) восстановили посекундно полет самолета.

Пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, и в ходе набора высоты произошло их обледенение.

Командир корабля получил неверные сведения о падении скорости и разогнал самолет, переведя его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона воздушного судна, в результате лайнер потерял управляемость, передает ТАСС.

Генетическая экспертиза фрагментов тел погибших в результате крушения Ан-148 продолжается.

"По-прежнему одной из приоритетных задач, поставленных председателем СК России, является идентификация всех находившихся на борту лиц и в то же время корректная работа с переживающими потерю людьми", — сказала Петренко.

Следователи продолжают допрашивать потерпевших, их представителей, свидетелей, специалистов, которые сообщают ценную для следствия информацию, пишет bfm.ru. Уже допрошены более 300 человек.

Крушение Ан-148

11 февраля самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск (Оренбургская область), пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа, потерпевшими признаны 108 человек.