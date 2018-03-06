"Куда вниз-то?!" Опубликована расшифровка последнего разговора пилотов разбившегося Ан-128

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля. Подлинность расшифровки подтвердил источник в Росавиации, а также — источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК), пишет РБК.
Командир воздушного судна: Вверх! В-о-от.
Второй пилот: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вни...
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот - вниз.
ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все!
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп … 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош *******, 200 скорость, *****!
КВС: Высота! Высота! Высота!
АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: Всё, ******!
По предварительной версии, причиной крушения стало обледенение приемников полного давления, которые используются при определении скорости самолета.
Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Обломки Ан-148 разлетелись на площади более 30 гектаров. В авиакомпании заявили, что перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен.
Справка
Эксперты МАК пришли к выводу, что невключение обогрева могло привести к обледенению всех трех приемников, установленных на фюзеляже, и, соответственно, изменению параметров передаваемых с них данных на дисплеи пилотов.
Как установили эксперты, при наборе самолетом высоты около 2 тыс. м индикатор скорости у одного из пилотов показывал недопустимо низкие для такой ситуации 200 км/ч, а у другого вообще оставался на нуле. При этом реальная скорость лайнера составляла около 600 км/ч. Экипаж пошел на резкое снижение, чтобы набрать, как ему казалось, недостающую скорость, в результате чего самолет врезался в землю.
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