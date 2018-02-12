В правительстве Алтайского края рассказали о "жителе региона", погибшем в крушение Ан-148

Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали, что сейчас установили места жительства всех пассажиров самолета. По их данным, одним из них был житель Алтайского края. В пресс-службе ГУ МЧС России altapress.ru также сообщили, что на борту не было жителей Алтайского края.

Напомним, по данным прокуратуры, самолет АН-148 упал через четыре минуты после взлета. Пассажиры, летевшие на его борту, были жителями Оренбургской области, только один из них был из Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС. Всего на борту находилось 71 человек.

Родственники жертв крушения, помимо выплат страховой компании, получат по 1 млн из регионального бюджета, пишет "Газета.ру".