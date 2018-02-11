Первые подробности о крушении самолета АН-148 в Подмосковье

На сайте МЧС опубликован список пассажиров и членов экипажа. Страховые выплаты родственникам погибших составят по 2 млн. рублей, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что выживших при крушении самолета нет, для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза.

В аэропорту Жуковский рассказали, что самолет запрашивал аварийную посадку. Очевидцы катастрофы на канале "Россия 24" сообщили, что слышали сильный хлопок. О взрыве и загоревшемся самолете со ссылкой на очевидцев рассказывал telegram-канал Mash.

Пресс-секретарь "Саратовских авиалиний" Елена Воронова рассказала, что нареканий к техническому состоянию воздушного судна у компании не было.

Путин поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы в Подмосковье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ространснадзор намерен провести внеплановую проверку "Саратовских авиалиний".

Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с падением самолета Ан-148 в Московской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в ходе осуществления технического обслуживания воздушного судна, работы диспетчерских служб", - отметили в надзорном ведомстве.

МЧС открыло горячую линию. По номеру - 8-800-775-17-17 можно получить информацию о ситуации и помощь психологов.