Первые подробности о крушении самолета АН-148 в Подмосковье

По данным прокуратуры, самолет АН-148 упал через четыре минуты после взлета. Пассажиры, летевшие на его борту, были жителями Оренбургской области, только один из них был из Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС. Всего на борту находилось 72 человека.
На сайте МЧС опубликован список пассажиров и членов экипажа. Страховые выплаты родственникам погибших составят по 2 млн. рублей, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
Глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что выживших при крушении самолета нет, для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза.
В аэропорту Жуковский рассказали, что самолет запрашивал аварийную посадку. Очевидцы катастрофы на канале "Россия 24" сообщили, что слышали сильный хлопок. О взрыве и загоревшемся самолете со ссылкой на очевидцев рассказывал telegram-канал Mash.
Пресс-секретарь "Саратовских авиалиний" Елена Воронова рассказала, что нареканий к техническому состоянию воздушного судна у компании не было.
Путин поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы в Подмосковье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ространснадзор намерен провести внеплановую проверку "Саратовских авиалиний".
Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с падением самолета Ан-148 в Московской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в ходе осуществления технического обслуживания воздушного судна, работы диспетчерских служб", - отметили в надзорном ведомстве.
МЧС открыло горячую линию. По номеру - 8-800-775-17-17 можно получить информацию о ситуации и помощь психологов.
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