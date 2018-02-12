Погибший в Ан-148 экстрасенс был сыном бывшего гендиректора "Сибирь-Полиметаллы"

Илья работал в Уральской горно-металлургической компании (УГМК), в которую входит и предприятие "Сибирь-Полиметаллы". Кроме этого, Илья занимался экстрасенсорикой, пишет Nation-news.ru. 33-летний мужчина погиб в день своего дня рождения.

Перед полетом он видел в магическом шаре странное видение, пишет "Комсомольская правда". По словам невесты Ильи Ставского, парень увидел в шаре много полицейских в поле. И из-за этого даже не стал праздновать день рождения.

Отец Ильи с 2005 по 2014 годы руководил предприятием "Сибирь-Полиметаллы". По словам Андрея Ляпунова, начальника краевого департамента по информационной политике, погибший получал паспорт в Рубцовске, но сам не жил в Алтайском крае. Правительство региона уже выразило соболезнования родителям Ильи Ставского.

Напомним, по данным прокуратуры, самолет АН-148 упал через четыре минуты после взлета. Пассажиры, летевшие на его борту, были жителями Оренбургской области, только один из них был из Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС. Всего на борту находился 71 человек.