Школьные автобусы не вышли на маршрут из-за гололеда в Алтайском крае

Школьные автобусы не вышли в Бийском, Солонешенском, Чарышском, Смоленском и ряде других районов края. Из 687 маршрутов на 90 из них не вышли автобусы.
Из-за гололеда без подвоза остались 1,6 тыс. детей. Для них занятия организуют дистанционно.
В региональном Минобре напомнили, что родители могут самостоятельно решать, будет ли их ребенок посещать школу в сильный мороз. Об этом они обязаны предупредить классного руководителя.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил сделать проезд на общественном транспорте бесплатным для школьников во время зимы.
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