11 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Школьные автобусы не вышли на маршрут из-за гололеда в Алтайском крае

В нескольких районах Алтайского края не смогли выйти на маршрут школьные автобусы. Причина тому — сильный гололед. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Школьные автобусы.
Школьные автобусы.
educaltai.ru

Школьные автобусы не вышли в Бийском, Солонешенском, Чарышском, Смоленском и ряде других районов края. Из 687 маршрутов на 90 из них не вышли автобусы.

Из-за гололеда без подвоза остались 1,6 тыс. детей. Для них занятия организуют дистанционно.

В региональном Минобре напомнили, что родители могут самостоятельно решать, будет ли их ребенок посещать школу в сильный мороз. Об этом они обязаны предупредить классного руководителя.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил сделать проезд на общественном транспорте бесплатным для школьников во время зимы.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость