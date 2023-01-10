До -37. Очень сильные морозы нагрянут в Алтайский край

Погода в Алтайском крае 11−12 января
Ночью 11 января в Алтайском крае вероятна температура −28…−33 градусов. Местами похолодает до -38 градусов.
Днем ожидаются −22…−27 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный, скоростью 2−7 м/с, местами усилится до 12 м/с.
Ночью 12 января возможны −27…−32 (местами до -37) градусов, а днем −18…−23 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег.
Погода в Барнауле 11−12 января
Ночью 11 января в Барнауле похолодает до −31…−33 градусов, а днем до −25…−27 градусов.
Ночью 12 января градусник покажет −29…−31 градусов, а днем −21…−23 градусов.
Оба дня пройдут преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западный, 2−7 м/с.
Ночью с 10 по 12 января в Алтайском крае возможно аномальное похолодание до −28…−33 градусов, местами до -39.
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