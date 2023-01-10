10 января
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Жизнь

До -37. Очень сильные морозы нагрянут в Алтайский край

Температуры продолжают понижаться в Алтайском крае. О погоде на предстоящие дни, 11−12 января, рассказали в региональном ЦГМС.

Зима в лесу. Снег. Много снега.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0

Погода в Алтайском крае 11−12 января

Ночью 11 января в Алтайском крае вероятна температура −28…−33 градусов. Местами похолодает до -38 градусов.
Днем ожидаются −22…−27 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный, скоростью 2−7 м/с, местами усилится до 12 м/с.

Ночью 12 января возможны −27…−32 (местами до -37) градусов, а днем −18…−23 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег.

Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Анна Зайкова, altapress.ru

Погода в Барнауле 11−12 января

Ночью 11 января в Барнауле похолодает до −31…−33 градусов, а днем до −25…−27 градусов.

Ночью 12 января градусник покажет −29…−31 градусов, а днем −21…−23 градусов.

Оба дня пройдут преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западный, 2−7 м/с.

Ночью с 10 по 12 января в Алтайском крае возможно аномальное похолодание до −28…−33 градусов, местами до -39.

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