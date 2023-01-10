«Отличные щи и прекрасный рассольник». Директор барнаульского зоопарка попал в больницу, но ему там понравилось

Депутат АКЗС и директор зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев рассказал altapress.ru, как провел 1 января в барнаульской больнице.

Сергей Писарев попал в урологическое отделение больницы Трансмаш. По его словам, медперсонал работал, как единый механизм.

«Радует, что подрастает прекрасное поколение молодых медиков. Девочки и парни просто влюблены в свою профессию. Кто их учит так уважительно разговаривать с бабушками и дедушками? Чувствуется большая внутренняя культура», — отметил директор барнаульского зоопарка.

Писарев отдельно похвалил больничное питание, которое ему ему очень понравилось. Там его накормили «отличными щами и прекрасным рассольником», а также «любимым гороховым пюре».

А вот говяжья котлетка Сергея Писарева немного разочаровала — в ней не было «хлебушка для мягкости».

«Спасибо поварам на раздаче за доброе отношение к пациентам», — написал пациент.

Сергей Писарев поблагодарил заведующего отделением Станислава Маслова и главного врача Ольгу Лавриненко. По его словам, они не уходили из больницы во время праздников.

Ранее директор «Лесной сказки» призвал барнаульцев не дарить друзьям и родственникам кроликов в новом году.