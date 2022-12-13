Барнаульский зоопарк призвал горожан не дарить друг другу кроликов на Новый год

Директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» записал видеообращение к жителям города и призвал их не дарить кроликов на Новый год.

Сергей Писарев рассказал, как в 2011 году, когда был год Кролика, барнаульцы массово понесли в зоопарк животных, которых им надарили в Новый год. Люди не знали, что с ними делать.

Директор зоопарка призвал барнаульцев нести за животных ответственность.

Кроме того, «Лесная сказка» напомнила, что с 1 января 2023 года заработает мини-ферма «Кроличий рай». Барнаульцы смогут посмотреть на разные породы ушастиков. Открытие состоится в 12:00.

Ранее ко льву из барнаульского зоопарка подселили подружку в Челябинске.