Строптивая, как метеорит. К льву из барнаульского зоопарка подселили подружку в Челябинске

Барышня, к слову, тоже оказалась суровой и строптивой. По-царски расчетливую львицу зовут Киара, и она не спешит показываться публике.
Родом обитательница из Пятигорска. По словам зоологов, у нее «непростой, властный и дерзкий» характер, пишет «Южноуральская панорама» со ссылкой на Telegram-канал.
Самца Севера-Алтая (Севу) она тоже пока не подпускает и живет в смежной клетке. На лето им хотят построить открытый вольер.
Напомним, лев из Алтайского края живет в челябинском зоопарке с марта этого года.
Там он «чувствует себя хозяином», подчеркивает на своей странице во «ВКонтакте» директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
Киару привезли к Севе в его день рождения. Накануне ему исполнился год и два месяца.
«Наш ли, че ли? <…> Такой лапусик был малышок», — прокомментировала журналистка и телеведущая Елена Старостина.
Ранее барнаульский зоопарк показал, как животные переживают зиму.
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