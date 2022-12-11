Строптивая, как метеорит. К льву из барнаульского зоопарка подселили подружку в Челябинске

К импозантному юноше-льву из барнаульского зоопарка подселили строптивую подружку. Пара поселилась в Челябинске — суровом городе, куда в 2013 году упал метеорит.

Львицу Киару подселили к льву из барнаульского зоопарка в Челябинске.

Барышня, к слову, тоже оказалась суровой и строптивой. По-царски расчетливую львицу зовут Киара, и она не спешит показываться публике.

Родом обитательница из Пятигорска. По словам зоологов, у нее «непростой, властный и дерзкий» характер, пишет «Южноуральская панорама» со ссылкой на Telegram-канал.

Самца Севера-Алтая (Севу) она тоже пока не подпускает и живет в смежной клетке. На лето им хотят построить открытый вольер.

Напомним, лев из Алтайского края живет в челябинском зоопарке с марта этого года.

Там он «чувствует себя хозяином», подчеркивает на своей странице во «ВКонтакте» директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Киару привезли к Севе в его день рождения. Накануне ему исполнился год и два месяца.

«Наш ли, че ли? <…> Такой лапусик был малышок», — прокомментировала журналистка и телеведущая Елена Старостина.

Ранее барнаульский зоопарк показал, как животные переживают зиму.