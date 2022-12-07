Зверята на зимовке. Барнаульский зоопарк показал, как животные переживают зиму

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» продолжает работать даже зимой. Все обитатели успели отрастить пушистую шубку и переехать в теплые домики. Altapress.ru показывает, как проходит зимовка зверят.

Лисичкам-сестричкам не страшны никакие морозы. Свой пушистый хвост они используют как одеяло. Это очень удобно и тепло.

Зверушки на зимовке Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

С приходом зимы некоторые обитатели перебрались в новые домики. В новые вольеры переехали камышовые коты Айко и Жужа. Они живут по соседству на новой территории зоопарка между белыми тиграми.

«Айко своим принципам домоседства не изменяет, а вот Жуже новоселье явно пошло на пользу — девочку теперь можно увидеть гуляющей», — рассказывают сотрудники зоопарка.

Новоселье справляют и пара дальневосточных лесных котов.

Зверушки на зимовке Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

А малышка Конфетка в этом году увидела свой первый снег. Хотя сама Конфетка не менее красива — ее можно увидеть в окне домика в вольере кенгуру.

Зверушки на зимовке Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Только взгляните, как встречают зиму обитатели зоопарка.