Зверята на зимовке. Барнаульский зоопарк показал, как животные переживают зиму

Лисичкам-сестричкам не страшны никакие морозы. Свой пушистый хвост они используют как одеяло. Это очень удобно и тепло.
С приходом зимы некоторые обитатели перебрались в новые домики. В новые вольеры переехали камышовые коты Айко и Жужа. Они живут по соседству на новой территории зоопарка между белыми тиграми.
«Айко своим принципам домоседства не изменяет, а вот Жуже новоселье явно пошло на пользу — девочку теперь можно увидеть гуляющей», — рассказывают сотрудники зоопарка.
Новоселье справляют и пара дальневосточных лесных котов.
А малышка Конфетка в этом году увидела свой первый снег. Хотя сама Конфетка не менее красива — ее можно увидеть в окне домика в вольере кенгуру.
Только взгляните, как встречают зиму обитатели зоопарка.
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