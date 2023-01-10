Алтайский следком начал проверку после падения снега с крыши на женщину

Инцидент случился 6 января на ул. Петра Сухова, 77.
Женщину госпитализировали в больницу с различными травмами.
Следственным органам «предстоит дать юридическую оценку действиям сотрудников управляющей компании на наличие признаков уголовного деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей)», сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее прокуратура инициировала проверку из-за пожара на шинном заводе в Барнауле.
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