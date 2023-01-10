10 января
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Происшествия

Алтайский следком начал проверку после падения снега с крыши на женщину

СК по Алтайскому краю начал проверку после инцидента, случившегося в Барнауле — на женщину с крыши многоквартирного дома упал снег.

Сосульки. снег
Сосульки. снег
СС0

Инцидент случился 6 января на ул. Петра Сухова, 77.

Женщину госпитализировали в больницу с различными травмами.

Следственным органам «предстоит дать юридическую оценку действиям сотрудников управляющей компании на наличие признаков уголовного деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей)», сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее прокуратура инициировала проверку из-за пожара на шинном заводе в Барнауле.

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