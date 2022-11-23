23 ноября
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Происшествия

СК проводят проверку аварийного дома с огромными трещинами в Барнауле

Аварийный дом по адресу ул. Смирнова, 77Д, который из-за трещины практически разделился на две половины — проверяют следователи, сообщает алтайский СК.

Аварийный дом на ул. Смирнова, 77Д
Аварийный дом на ул. Смирнова, 77Д
Виталий Барабаш/Толк.

Напомним, в двухэтажном аварийном доме ночью 13 ноября с потолка посыпалась штукатурка. Жильцы установили в одной из квартир поддерживающие балки.

Здание 1955 года постройки и признано аварийным еще в 2018 году. Ранее, на место происшествия приезжала специальная комиссия, все осмотрела, но угроз обрушения не выявила.

«В СМИ размещено сообщение о том, что в доме 1955 года постройки, признанном аварийным и подлежащем сносу, образовалась глубокая трещина. По данному сообщению организована процессуальная проверка», — отмечают в ведомстве.

Следствие оценит на предмет халатности действия должностных лиц, которые отвечают за переселение из аварийного жилья.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что дом, где на хозяйку упал потолок, сровняют с землей в Барнауле.

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