Трещит по швам. В Барнауле аварийный дом разделился на две части

В Барнауле ночью 13 ноября в квартире двухэтажного дома по адресу ул. Смирнова, 77Д посыпалась штукатурка с потолка. В стене образовалась огромная трещина, пишет « Толк ».

Теперь дом практически разделен на две половины. Жильцам пришлось действовать самим. Они установили в одной из квартир поддерживающие балки, но спустя неделю и они не выдержали.

Здание 1955 года постройки, его признали аварийным еще в 2018 году.

Как сообщают в мэрии, на место происшествия приезжала специальная комиссия, все осмотрела, но угроз обрушения не выявила.

Власти города признают, что дом по адресу ул. Смирнова, 77Д не попадает под какие-либо программы. Также образовавшаяся трещина существовала и раньше, но тогда была менее заметна.

Ранее стало известно, что на ремонт аварийной барнаульской пятиэтажки хотят потратить 6 млн рублей.