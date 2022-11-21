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Происшествия

Трещит по швам. В Барнауле аварийный дом разделился на две части

В Барнауле ночью 13 ноября в квартире двухэтажного дома по адресу ул. Смирнова, 77Д посыпалась штукатурка с потолка. В стене образовалась огромная трещина, пишет «Толк».

Аварийный дом на ул. Смирнова, 77Д
Аварийный дом на ул. Смирнова, 77Д
"Толк"

Теперь дом практически разделен на две половины. Жильцам пришлось действовать самим. Они установили в одной из квартир поддерживающие балки, но спустя неделю и они не выдержали.

Здание 1955 года постройки, его признали аварийным еще в 2018 году.

Как сообщают в мэрии, на место происшествия приезжала специальная комиссия, все осмотрела, но угроз обрушения не выявила.

Власти города признают, что дом по адресу ул. Смирнова, 77Д не попадает под какие-либо программы. Также образовавшаяся трещина существовала и раньше, но тогда была менее заметна.

Ранее стало известно, что на ремонт аварийной барнаульской пятиэтажки хотят потратить 6 млн рублей.

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