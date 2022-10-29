Нарушения есть. Стали известны результаты проверки детских садов в Алтайском крае

Роспотребнадзор проверил условия пребывания, питание детей и соблюдение санитарных норм. Специалисты держат на контроле 997 дошкольных учреждений региона, образование в которых получают более 97 тыс. детей.
Пищеблоки полностью оборудованы техникой, посудой и разделочным инвентарем, показали результаты проверки.
Повара используют йодированную соль, а также подают молочные и хлебобулочные продукты для профилактики болезней, вызванных нехваткой микронутриентов.
В 85% детских садов дошкольники пьют бутилированную воду с микронутриентами.
Роспотребнадзор провел лабораторные исследования пищи по микробиологическим показателям. Удельный вес проб, не соответствующих нормативам, не превысил среднемноголетний уровень в крае.
В частности, выявлены нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, санитарных правил при составлении примерных меню и организации питания, при ведении документации пищеблока.
Ответственных лиц привлекли к административной ответственности.