Нарушения есть. Стали известны результаты проверки детских садов в Алтайском крае

Роспотребнадзор проверил 445 детских садов в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор проверил условия пребывания, питание детей и соблюдение санитарных норм. Специалисты держат на контроле 997 дошкольных учреждений региона, образование в которых получают более 97 тыс. детей.

Пищеблоки полностью оборудованы техникой, посудой и разделочным инвентарем, показали результаты проверки.

Повара используют йодированную соль, а также подают молочные и хлебобулочные продукты для профилактики болезней, вызванных нехваткой микронутриентов.

В 85% детских садов дошкольники пьют бутилированную воду с микронутриентами.

Роспотребнадзор провел лабораторные исследования пищи по микробиологическим показателям. Удельный вес проб, не соответствующих нормативам, не превысил среднемноголетний уровень в крае.

В частности, выявлены нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, санитарных правил при составлении примерных меню и организации питания, при ведении документации пищеблока.

Ответственных лиц привлекли к административной ответственности.

Ранее в барнаульской гимназии № 69 проверили питание.