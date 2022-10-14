В еще одной барнаульской школе проверили питание

На проверке присутствовали сотрудники краевого Роспотребнадзора, комитета по образованию, гордумы, общественных организаций, а также родители школьников.
В последние несколько лет формат питания изменили, заявила Елена Боброва — начальник управления надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания.
В первую смену ученикам дают горячее и напиток, а во вторую — полноценный обед из первого, второго, закуски и напитка.
Повара исключают обжарку и готовят пищу на щадящих режимах.
В гимназии № 69 учатся более 1 тыс. человек, 499 из них — в младших классах.
Ранее стало известно, что в российских школах хотят бороться с буллингом на законодательном уровне.