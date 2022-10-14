14 октября
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Образование

В еще одной барнаульской школе проверили питание

В барнаульской гимназии № 69 провели проверку питания, сообщают в пресс-службе городской администрации.

В барнаульской гимназии №69 провели проверку качества питания.
В барнаульской гимназии №69 провели проверку качества питания.
Андрей Чурилов, "Вечерний Барнаул".

На проверке присутствовали сотрудники краевого Роспотребнадзора, комитета по образованию, гордумы, общественных организаций, а также родители школьников.

В последние несколько лет формат питания изменили, заявила Елена Боброва — начальник управления надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания.

В первую смену ученикам дают горячее и напиток, а во вторую — полноценный обед из первого, второго, закуски и напитка.

Повара исключают обжарку и готовят пищу на щадящих режимах.

В гимназии № 69 учатся более 1 тыс. человек, 499 из них — в младших классах.

Ранее стало известно, что в российских школах хотят бороться с буллингом на законодательном уровне.

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