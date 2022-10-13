Бороться с буллингом хотят в российских школах

В российских школах хотят бороться с буллингом на законодательном уровне. Соответствующий законопроект могут внести в Госдуму, пишут «Известия».

По законопроекту, школы обяжут принимать меры при выявлении буллинга, а также проводить профилактические работы для стабилизации психологической обстановки.

Кроме того, законопроект закрепит понятие «травля».

Предполагается, что инициатива позволит избежать физического и психического насилия, а также обеспечить права на уважение человеческого достоинства.

Могут быть внесены поправки в КоАП. Если школы не принимают нормативные акты по профилактике буллинга, то им будет грозить штраф в 50−100 тыс. рублей, а за непринятие мер профилактики — 100−150 тыс. рублей.

Напомним, ранее школьники затравили одноклассницу из-за ВИЧ.