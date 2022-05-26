Школьницу затравили одноклассники из-за диагноза ВИЧ

15-летняя девочка поделилась личной историей с подругой, а та рассказала ее одноклассникам.
После этого в школе началась настоящая травля.
Известно, что школьница — сирота, ее воспитывает бабушка, родители девочки умерли.
Когда школьница подверглась буллингу, никто из педагогов за нее не заступился, пишет Газета.Ru.
Пострадавшая сама обратилась к психологам, в ситуацию вмешались социальные работники, они провели беседу с администрацией школы.
Ранее о роли родителей жертвы в школьной травле рассказала психолог. Также ать барнаульского школьника пожаловалась на травлю из-за черных ногтей сына.