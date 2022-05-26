26 мая
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Происшествия

Школьницу затравили одноклассники из-за диагноза ВИЧ

Девочка из Тюмени стала жертвой травли со стороны одноклассников из-за диагностированного у нее ВИЧ, сообщил главный врач регионального центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

ВИЧ
ВИЧ
CCO

15-летняя девочка поделилась личной историей с подругой, а та рассказала ее одноклассникам.

После этого в школе началась настоящая травля.

Известно, что школьница — сирота, ее воспитывает бабушка, родители девочки умерли.

Когда школьница подверглась буллингу, никто из педагогов за нее не заступился, пишет Газета.Ru.

Пострадавшая сама обратилась к психологам, в ситуацию вмешались социальные работники, они провели беседу с администрацией школы.

Ранее о роли родителей жертвы в школьной травле рассказала психолог. Также ать барнаульского школьника пожаловалась на травлю из-за черных ногтей сына.

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