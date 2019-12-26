«Не надо тренироваться на детях»: чему учат на курсах приемных родителей в Барнауле

Потенциальным родителям, которые хотят взять ребенка, предстоит пройти непростой квест. Мало иметь достаток, здоровье и желание. С 1 сентября 2012 года нужно пройти обучение в школе приемных родителей. Там нет каких-то невыполнимых спецзаданий, однако половина желающих отказывается от своей идеи через несколько занятий. Как готовят отцов быть отцами, а матерей — матерями и почему дети — не игрушки, читайте в материале altapress.ru.

В Алтайском крае желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, готовят 16 организаций. Перечень центров размещен на сайте регионального министерства образования и науки.

В Алтайском краевом центре психолого-педагогической и медико-социальной помощи работает одна из школ по подготовке потенциальных родителей — «Академия замещающей семьи». В 2019 году свидетельство о прохождении подготовки здесь получил 241 человек.

Документ , без которого ничего нельзя

Организация имеет право выдавать свидетельство о прохождении курсов, которое в обязательном порядке предоставляется в органы опеки. Однако «бумажки», по словам Ирины Скороглядовой, педагога-психолога академии, не самое главное.

Ребенок плачет. СС0

«Школа приемных родителей — важный фундамент для людей, которые планируют взять ребенка в семью. Не стоит торопиться с оформлением каких-то других документов. Первоочередная задача — осознанно принять решение и определиться со своей готовностью к воспитанию приемного ребенка», — говорит Ирина.

Хотя бывают ситуации, когда приходится все делать быстро и одновременно.

Ирина Скороглядова,

педагог-психолог:

Произошел несчастный случай c родителями, или детей забрали из семьи, где им было опасно находиться. Для этого существует родственная опека. Тогда надо действовать экстренно — и обучение проходить, и документы собирать, чтобы забрать ребенка в семью как можно cкорее.

Неожиданные трудности

Мотивация у всех разная. У кого-то нет своих детей и уже пройдена целая история лечений и попыток забеременеть.

Бабушка и ребенок. СС0.

«Встречаются люди, у которых есть кровный ребенок, но они решаются на усыновление. В этом случае мы обсуждаем мотивы. Будущие родители могут примерить на себя эту важную роль, оценить сильные и слабые стороны, выявить риски и ресурсы своей семьи. Мы настоятельно рекомендуем семейным парам проходить обучение вместе», — советует Скороглядова.

В соответствии с законом подготовку проходят все потенциальные приемные родители. Исключение — близкие родственники ребенка: бабушки, дедушки, родные братья и сестры. Но специалисты центра рекомендуют прийти к ним даже действующим опекунам и усыновителям. Всегда возможны новые неожиданные трудности в воспитании.

Ребенок — не игрушка

В «Академии замещающей семьи» есть очное и очно-заочное обучение. Процесс состоит из лекционных и практических занятий с элементами тренинга. Участники смотрят и обсуждают видеоматериалы, дискутируют, решают ситуационные задачи и выполняют домашние задания.

Ребенок у воды. СС0

Ирина Скороглядова,

педагог-психолог:

Мы стараемся разнообразить наш курс. Понимаем, что приходят взрослые люди со своими установками и жизненным опытом. На занятиях мы с родителями «проживаем» определенные ситуации, в том числе и с позиции ребенка. Мамам и папам будет проще, если они поставят себя на его место.

На курсах потенциальным приемным родителям преподают основы законодательства. Рассказывают про права и обязанности опекунов и детей, про защиту имущественных прав. А также про то, как правильно построить отношения в семье с приемным ребенком. Большое внимание уделяется психологическим особенностям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ирина Скороглядова,

педагог-психолог:

Важно понимать: у приемных детей есть свои психологические особенности. Они тоскуют по родителям, которых утратили, или, наоборот, никогда не имели опыта жизни в семье. Часто такие дети сталкиваются с жестоким обращением или опасными ситуациями. И не всем под силу компенсировать их сложный жизненный опыт. Еще одна задача обучения — профилактика вторичных отказов.

Бабушка и ребенок. СС0.

Ирина Скороглядова отмечает, что есть пары, которые в процессе обучения отказываются от идеи принять ребенка в семью. «Кто-то не готов, а кому-то мы сами рекомендуем не торопиться. Например, если потенциальные родители не так давно пережили смерть близкого человека. А также если у них уже есть маленькие дети или несколько детей кризисного возраста. Тогда сил и времени на адаптацию приемного ребенка может не хватить», — объясняет она.

Мощная поддержка

Алтайская краевая общественная организация усыновителей «День аиста» создана в 2011 году. Она также оказывает психологическое сопровождение и поддержку приемным родителям и помогает адаптации детей в семьях. Основатели и сотрудники организации — сами приемные мамы.

По словам руководителя «Дня аиста» Натальи Югонсон, подобные тренинги полезны абсолютно всем. «Они актуальны и когда пара только задумалась о том, чтобы взять ребенка в семью, и когда уже приняла решение. Курсы также важны для кровных родственников, оформляющих опеку над ребенком. Свои особенности есть в каждом случае», — рассказывает Югонсон.

Организация «День аиста» vk.com/den.aista.barnaul

Наталья Югонсон,

руководитель «Дня аиста»:

Обучение у нас — это 8−10 встреч с периодичностью раз в неделю. Один курс посещают от пяти до десяти семей. После окончания примерно половина решает не принимать ребенка в семью. Понимают, это не их путь. Иногда пары уже в процессе обучения отказываются от идеи.

Нелегкий труд

Наталья Югонсон подчеркивает, что участие в практических занятиях, освоение новой информации и проживание эмоций — нелегкий труд.

Наталья Югонсон,

руководитель организации «День аиста»:

Не надо тренироваться на живых детях. Для этого есть тренинги, игрушки и специально смоделированные ситуации, которые возникнут потом в реальности. Кто-то называет это игрой, я называю это проживанием. На занятиях потенциальные родители испытывают те же эмоции, которые возникнут позже.

Организация «День аиста» vk.com/den.aista.barnaul

Обучение помогает прочувствовать все особенности и ситуации, с которыми придется столкнуться в будущем.

Наталья Югонсон,

руководитель организации «День аиста»:

Родители идут и знакомятся с новым человеком, с которым им предстоит жить вместе, или же они вынуждены будут от него отказаться. Это конкретные встречи и реальный ребенок. И вот как себя с ним вести? Как сказать: я тебя не выбираю? Мы за то, чтобы детей назад не возвращали. Лучше определиться на тренингах — сможете вы или нет.

Наталья Югонсон отмечает, что смысл курсов в том, чтобы снять с потенциальных родителей розовые очки. Иногда природное желание стать родителем превышает все остальные чувства. Также во время обучения поднимается тема тайны усыновления. «Мы подробно разбираем ее со всеми плюсами и минусами», — объясняет Югонсон.

просмотр обучающего фильма в «День аиста» vk.com/den.aista.barnaul

Проекты «Дня аиста»

Родительский университет Курс тренингов направлен на уменьшение эмоциональных трудностей и повышение психологической компетенции в вопросах воспитания приемного ребенка. На занятиях родители учатся понимать, какие намерения скрываются за поведением ребенка, какие стратегии воспитания более эффективны, а также разбираться с собственными чувствами, преодолевать страхи, получать эмоциональную поддержку. Они получают информацию, которая поможет выстроить максимально теплые отношения с детьми. Курс психологической подготовки родителей Обучение включает в себя разбор процесса усыновления, а также психологическую помощь в решении принять ребенка в семью. Детско-родительская группа психологического сопровождения «Аистята» Совместные занятия родителей и детей, направленные на формирование, развитие и укрепление взаимосвязи между ними. Родительская беседка Здесь формируется сообщество усыновителей, приемные родители и дети обмениваются опытом.

Следующий набор в школу приемных родителей «День аиста» будет в январе 2020 года.

Детско-родительская группа психологического сопровождения «Аистята» Сергей Конарев

Какие документы нужны для усыновления ребенка

Гражданин, выразивший желание стать приемным родителем, должен подать заявление в органы опеки и попечительства по месту жительства.

В нем нужно указать: паспортные данные; сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства. Необходимо подтвердить отсутствие судимости за тяжкие преступления и отсутствие заболеваний (алкоголизм, наркомания, туберкулез в активной фазе).

Обучение в «День аиста» vk.com/den.aista.barnaul

Документы: