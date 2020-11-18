«Не надо управлять пациентами!» Путин серьезно разозлился на главу Минздрава

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом отчитал главу Минздрава Михаила Мурашко за формулировку «система управления пациентами», пишет «Московский комсомолец».

Мурашко тут же поправил самого себя — мол, речь шла о «системе управления госпитализацией пациентов». Но Путин уже начал критиковать чиновника и не остановился.

«Щас-щас, секундочку», — призвал Путин Мурашко замолчать. Он подчеркнул, что пациентами надо не управлять, их надо лечить. А управлять надо коечным фондом, системой лекарственного обеспечения, системами связи.

Путин сказал, что понимает определенную профессиональную терминологию, но нужно избавляться от того, что не несет в себе нужного содержания. «Иначе можно неправильно акценты расставить», — отметил президент.