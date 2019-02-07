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Жизнь

Не пытайтесь проверять: «ВКонтакте» умеет автоматически удалять экстремистские картинки

«Медуза» выяснила, что соцсеть «Вконтакте» умеет автоматически удалять изображения, внесенные в федеральный список экстремистских материалов. Картинки пропадают из постов через несколько секунд после публикации. В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что система работает с 2012 года.

"ВКонтакте".
"ВКонтакте".
СС0

Когда экстремистская картинка удаляется со страниц и из групп, пользователю не приходят уведомления, а его аккаунт не замораживают.

Экстремистские картинки не исчезают из личной переписки. Кроме того, они не удаляются из публичных постов, если как-то изменить оригинал.

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что модерация касается всех типов контента. Однако журналисты не заметили удаления видео, аудио или текстов, внесенных в список экстремистских материалов.

Несмотря на утверждение, что система работает с 2012 года, «Медузе» не удалось найти ее упоминания ни в СМИ, ни на страницах, рассказывавших о нововведениях в социальной сети.

По словам руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, эта система может защитить пользователей от наказания по статье 20.29 КоАП (в ней говорится о распространении запрещенных экстремистских материалов), а в качестве меры профилактики уголовных дел по статье 282 УК РФ она бесполезна.

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