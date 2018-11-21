Не подглядывай: суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к штрафу и 200 часам обязательных работ

Суд признал ее виновной в совершении преступления, по статье Уголовного кодекса «Разглашение неприкосновенности частной жизни» и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов и штрафа, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Своему бывшему супругу она должна выплатить моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей.
Правда делать этого она, удя по всему, не собирается.
Адвокат экс-супруги Джигарханяна Лариса Широкова в разговоре с РБК заявила, что сторона ответчика рассматривает «это решение как промежуточный результат». Защита планирует в ближайшие дни подать апелляцию.
Иск Джигарханяна удовлетворен частично: артист в июле потребовал взыскать с бывшей жены 3 млн рублей компенсации за моральный ущерб. Известный актер доказывал, что бывшая супруга установила камеру в его кабинете и следила за ним.