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Жизнь
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Не подглядывай: суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к штрафу и 200 часам обязательных работ

Мировой суд Москвы вынес приговор в отношении экс-супруги актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.

Армен Джигарханян.
Армен Джигарханян.
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Суд признал ее виновной в совершении преступления, по статье Уголовного кодекса «Разглашение неприкосновенности частной жизни» и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов и штрафа, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Своему бывшему супругу она должна выплатить моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Правда делать этого она, удя по всему, не собирается.

Адвокат экс-супруги Джигарханяна Лариса Широкова в разговоре с РБК заявила, что сторона ответчика рассматривает «это решение как промежуточный результат». Защита планирует в ближайшие дни подать апелляцию.

Иск Джигарханяна удовлетворен частично: артист в июле потребовал взыскать с бывшей жены 3 млн рублей компенсации за моральный ущерб. Известный актер доказывал, что бывшая супруга установила камеру в его кабинете и следила за ним.

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