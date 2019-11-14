Не подозревающая о беременности модель родила в туалете. Отец ошарашен

23-летняя модель — жительница Мельбурна (Австралия) — не подозревала, что беременна. По словам девушки, у нее не изменился размер одежды, не было никакого выпирающего живота, токсикоза, странных пищевых предпочтений.

Более того, все это время она предохранялась от нежелательной беременности с помощью гормональных инъекций, пишет 7NEWS.

Однажды девушка почувствовала схваткообразные боли в животе, которые приняла за кишечное расстройство. Она пошла в туалет и буквально через 10 минут родила девочку.

Друг модели глазам не поверил, когда зашел в ванную комнату и увидел, что на руках его девушки малышка. Потрясенный новоиспеченный папа тут же обнаружил, что новорожденная не дышит, и срочно позвонил в экстренные службы.

«Сколько недель беременности было у вашей партнерши?», — спросил мужчину диспетчер. «Да мы вообще не знали, что она беременна», — ответил он.

С помощью советов диспетчера парень смог очистить дыхательные пути новорожденной дочки, и она наконец закричала, пишет mail.ru. Девочку назвали Айлой, она здорова.

При рождении малышка весила три с половиной килограмма, а значит была полностью доношенной.