Не проходить мимо. Как в Алтайском крае в условиях пандемии заботятся о людях старшего поколения

Люди старшего поколения в первую очередь попадают в группу риска в связи с сохраняющейся проблемой распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому все решения, связанные с противодействием COVID-19, в Алтайском крае принимаются, исходя из того, что гражданам категории 65+ необходимо уделить приоритетное внимание в вопросах обеспечения их безопасности.

Еще с весны текущего года с принятием губернатором Виктором Томенко антиковидного указа, пенсионерам было предписано соблюдать режим самоизоляции, а работодателям, у которых трудятся люди старшего поколения, было настоятельно рекомендовано перевести таких сотрудников на удаленный режим работы.

В дальнейшем, какую бы редакцию не принимал первоначальный антикоронавирусный указ главы региона — в сторону ужесточения ограничений или в сторону их послаблений — установка на обеспечение безопасности пожилых людей оставалась неизменной.

При этом самоизоляция граждан 65+ изначально строилась на максимально доходчивом донесении необходимости соблюдения данной меры. Каких-либо инцидентов, связанных с тем, что со стороны контролирующих органов в отношении нарушителей самоизоляции принимались хоть сколько-нибудь серьезные меры воздействия в регионе не зафиксировано.

Высказываясь о необходимости пенсионерам соблюдать нормы антиковидного указа, Виктор Томенко подчеркивал: «Без сомнения, одна из важнейших задач указов — определить схему поведения людей и организаций в период повышенной опасности. Жестких мер принуждения с использованием полиции и Росгвардии мы старались не применять», — подчеркнул Виктор Томенко.

Виктор Томенко в маске. altairegion22.ru

Также губернатор прямо заявил, что контролируя исполнение ограничений, власти «никому руки не выкручивали».

Такие установки продолжают работать и по прошествии полугода жизни в условиях пандемии. Глава региона в контексте предновогодних ограничений и скорых праздников обратился к полиции и органам местного самоуправления, подчеркнув: «Не нужно запугивать людей старшего поколения, но нужно постоянно, терпеливо и доходчиво разъяснять о соблюдении режима самоизоляции!»

По словам Виктора Томенко, сегодня главное «не проходить мимо людей в возрасте».

«Подойдите, напомните, обратите внимание на то, что людям старшего поколения не надо выходить из дома без большой надобности», — сказал губернатор.

Также следует напомнить, что в условиях ковидных ограничений и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае растет число волонтеров, присоединившихся к Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

Деятельность добровольцев в первую очередь нацелена на помощь людям старшего возраста. Волонтеры на территории всего Алтайского края помогают пожилым и одиноким людям с доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

В Алтайском крае началась бесплатная выдача лекарств от коронавируса. Пресс-служба Минздрава Алтайского края.

Кроме того, с 1 декабря текущего года в Алтайском крае начали бесплатно выдавать лекарства для больных коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому.

Для пенсионеров, которые продолжают находиться в группе риска, данная мера поддержки со стороны государства также является существенным подспорьем.

Получить бесплатные лекарства от коронавируса можно будет несколькими способами при первом же обращении к доктору.

на приеме у врача в поликлинике,

при вызове бригады неотложной медицинской помощи или врача из поликлиники на дом.

В обоих случаях выдача медикаментов происходит после осмотра, установления диагноза и назначения лечения.

Прорабатывается и третий способ получения препаратов — с участием волонтеров.

Все вопросы, связанные с выдачей бесплатных наборов от COVID-19, жители региона смогут задать по телефонам колл-центров или горячих линий министерства здравоохранения Алтайского края: