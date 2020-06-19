14 и 15 июля на сайте altai-agro.ru пройдет важное событие для сельскохозяйственной отрасли Сибирского региона — онлайн-форум «Алтай Агро 2020».

Новый формат мероприятия включает в себя трансляцию выступлений ведущих экспертов АПК, интервью и онлайн-общение с профессионалами рынка, а также виртуальную выставку сельхозтехники, технологий и аграрной продукции.

На форуме «Алтай Агро 2020» будут подниматься наиболее актуальные темы для агробизнеса. Спикеры обсудят перспективы развития сельского хозяйства в 2020 году, сделают ситуативный прогноз развития мирового и отечественного рынка зерна.

Предприниматели и ученые расскажут об открытиях и достижениях в области селекции, защиты растений, аграрного машиностроения.

Эксперты дадут оценку экспортному потенциалу агропромышленного комплекса Алтайского края, расскажут о проблемах и перспективах работы с международными рынками.

Свое участие в событии уже подтвердили:

Чеботаев А.Н. , министр сельского хозяйства Алтайского края

, министр сельского хозяйства Алтайского края Петриченко В.В. , генеральный директор компании «ПроЗерно» ( г. Москва)

, генеральный директор компании «ПроЗерно» г. Москва) Шостак М.М. , директор филиала федерального «Центра оценки качества зерна»

, директор филиала федерального «Центра оценки качества зерна» Гаркуша А.А. , директор Федерального АНЦ агробиотехнологий , к.с.н.

, директор Федерального АНЦ агробиотехнологий к.с.н. Серебряков С.А. , директор «Петербургского тракторного завода» ( г. Санкт-Петербург)

, директор «Петербургского тракторного завода» г. Санкт-Петербург) Коробейников Н.И. , заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы , руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА

, заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА Ченцова Т.А., генеральный директор ООО «ФосАгро — Северо-Запад» ( г. Санкт-Петербург)

Ознакомиться с полным составом спикеров можно на сайте форума.

Участие в «Алтай Агро 2020» бесплатное, по предварительной регистрации.

Доступ к трансляции выступлений и онлайн-выставке откроется 14 июля в 13:00 на altai-agro.ru.

Организатор форума: ИД «Алтапресс» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края.