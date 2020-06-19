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Не пропустите главное деловое событие лета — первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020»

14 и 15 июля на сайте altai-agro.ru пройдет важное событие для сельскохозяйственной отрасли Сибирского региона — онлайн-форум «Алтай Агро 2020».

Новый формат мероприятия включает в себя трансляцию выступлений ведущих экспертов АПК, интервью и онлайн-общение с профессионалами рынка, а также виртуальную выставку сельхозтехники, технологий и аграрной продукции.

На форуме «Алтай Агро 2020» будут подниматься наиболее актуальные темы для агробизнеса. Спикеры обсудят перспективы развития сельского хозяйства в 2020 году, сделают ситуативный прогноз развития мирового и отечественного рынка зерна.

Предприниматели и ученые расскажут об открытиях и достижениях в области селекции, защиты растений, аграрного машиностроения.

Эксперты дадут оценку экспортному потенциалу агропромышленного комплекса Алтайского края, расскажут о проблемах и перспективах работы с международными рынками.

Свое участие в событии уже подтвердили:

  • Чеботаев А.Н., министр сельского хозяйства Алтайского края
  • Петриченко В.В., генеральный директор компании «ПроЗерно» (г. Москва)
  • Шостак М.М., директор филиала федерального «Центра оценки качества зерна»
  • Гаркуша А.А., директор Федерального АНЦ агробиотехнологий, к.с.н.
  • Серебряков С.А., директор «Петербургского тракторного завода» (г. Санкт-Петербург)
  • Коробейников Н.И., заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА
  • Ченцова Т.А., генеральный директор ООО «ФосАгро — Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург)

Ознакомиться с полным составом спикеров можно на сайте форума.

Участие в «Алтай Агро 2020» бесплатное, по предварительной регистрации.

Доступ к трансляции выступлений и онлайн-выставке откроется 14 июля в 13:00 на altai-agro.ru.

Организатор форума: ИД «Алтапресс» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края.

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