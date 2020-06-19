Новый формат мероприятия включает в себя трансляцию выступлений ведущих экспертов АПК, интервью и онлайн-общение с профессионалами рынка, а также виртуальную выставку сельхозтехники, технологий и аграрной продукции.
На форуме «Алтай Агро 2020» будут подниматься наиболее актуальные темы для агробизнеса. Спикеры обсудят перспективы развития сельского хозяйства в 2020 году, сделают ситуативный прогноз развития мирового и отечественного рынка зерна.
Предприниматели и ученые расскажут об открытиях и достижениях в области селекции, защиты растений, аграрного машиностроения.
Эксперты дадут оценку экспортному потенциалу агропромышленного комплекса Алтайского края, расскажут о проблемах и перспективах работы с международными рынками.
Свое участие в событии уже подтвердили:
- Чеботаев А.Н., министр сельского хозяйства Алтайского края
- Петриченко В.В., генеральный директор компании «ПроЗерно» (г. Москва)
- Шостак М.М., директор филиала федерального «Центра оценки качества зерна»
- Гаркуша А.А., директор Федерального АНЦ агробиотехнологий, к.с.н.
- Серебряков С.А., директор «Петербургского тракторного завода» (г. Санкт-Петербург)
- Коробейников Н.И., заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА
- Ченцова Т.А., генеральный директор ООО «ФосАгро — Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург)
Ознакомиться с полным составом спикеров можно на сайте форума.
Участие в «Алтай Агро 2020» бесплатное, по предварительной регистрации.
Доступ к трансляции выступлений и онлайн-выставке откроется 14 июля в 13:00 на altai-agro.ru.
Организатор форума: ИД «Алтапресс» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края.