Не прост блин, как кажется. Как Масленица стала веселым и беззаботным праздником

Почему вместе с увеличением солнечного дня мы переживаем неудержимое желание взяться за сковороду, залезть на столб или подраться с кем-нибудь подушкой? Как праздник на протяжении всей своей долгой истории трансформировался, и чем мы сможем заняться на фестивале «Сибирская Масленица» 25 февраля — расскажем в этом материале.

Разбудить весну

Ученый-фольклорист Владимир Пропп предполагал, что Масленица — земледельческий обряд для плодовитости, аграрный праздник.

Считалось, что мертвые, находясь в земле, могут влиять на плодородие. Поэтому готовили поминальное блюдо — блины — и носили их на могилы или оставляли на окне, отметила филолог Екатерина Гудкова на портале «Культура.РФ». Отсюда и выражение «первый блин комом», то есть, «комам» — духам предков.

Изначально праздник был связан с днем весеннего равноденствия, когда важно было избавиться от всего вредного и «разбудить» землю, сообщает этнограф Елена Фурсова на портале «Научная Россия». В марте, кстати, по славянскому календарю наступал новый год.

После принятия христианства Масленица привязалась к церковному календарю и заняла свое место в последней неделе перед Великим постом. Так пришло еще одно предназначение праздника: наесться перед говением.

Блины. CC0

«Чучело Марены, которое ранее воплощало силу плодородия, стало ассоциироваться с зимним холодом и мраком», — добавляет Гудкова.

Смысл в веселье

Сжигание чучела, по словам Елены Фурсовой, — советская традиция, которую придумали работники культуры. Сибиряки-старожилы, например, продолжали мастерить снежных баб, которые постепенно сами таяли под солнцем. В некоторых уголках страны изготовленные чучела возили по деревне, после чего разрывали и выбрасывали, а где-то их закапывали в землю.

Самой популярной забавой в Сибири было взятие снежного городка, в котором участвовали молодые мужчины, отметила Фурсова.

В каждом развлечении был смысл, который позднее утратился. Объедаясь, люди моделировали сытную жизнь. Катаясь в упряжке вокруг деревни, помогали солнцу быстрее двигаться, чтобы пришла весна. Съезжали с ледяных горок, чтобы лен рос длинным. Устраивали кулачные бои, чтобы передать силу урожаю.

Масленица и РПЦ

Председатель информационного отдела Барнаульской епархии Николай Илюшин объяснил, что РПЦ воспринимает празднование Масленицы как народную традицию.

Дмитрий Бурдасов. «Покровский собор , Барнаул», 2004. Картон , масло. palitra-oil.narod.ru

«Идея хорошая — прощание с зимой, — говорит он. — Перед Великим постом на Руси обычно пекли блины, просили друг у друга прощения. Это время называется „Неделя о Страшном суде“. Сама идея сжигания чучела и прыжки через костер не относятся к христианству, это просто традиция».

Также Илюшин отметил, что в последний день перед постом в воскресных школах тоже устраивают веселые соревнования, где, например, перетягивают канат. А еще воспитанники едят блины, поют песни и общаются.

Возрождение традиции

С 1918 года о Масленице пытались позабыть — сначала ее признали загнивающей традицией буржуазии. Постепенно смысл праздника трансформировался.

«Можно вспомнить русскую классику, — говорит Николай Илюшин. — Иван Шмелев в романе „Лето господне“ описывал, что в советское время провожали зиму, потому что народ нужно было веселить и отвлекать от наступления Великого поста, Прощеного воскресенья и т. д. Одни традиции заменялись другими».

Смешная Масленица. altapress.ru

Полноценно вернулись к Масленице лишь в 1960-х годах, на подъеме интереса к фольклору. Правда, праздновать целую неделю не стали: для гуляний оставили лишь один день — воскресенье. К тому же они были, как говорит краевед Сергей Ужакин, «закамуфлированными».

«Это официально называли „Проводами русской зимы“, хотя произносить слово „Масленица“ никто не боялся, — вспоминает он. — У меня бабушки так ее спокойно называли, но они были верующими, поэтому относились к празднику скептически и считали несколько языческим».

Барнаульские гуляния

Главные гуляния проходили на площади Свободы. Постоянным гостем был Емеля на печи. Обычный набор развлечений: музыка, танцы, гармошка и столб. Ужакин вспоминает, что он необычайной высоты, ведь желающих достать подарок было очень много: вокруг стояло плотное кольцо мужчин.

Первые два метра столба поливали водой. «Я ребенком сам пытался дважды залезть и оба раза неудачно: основание внизу было толстым, даже обхватить его не мог, меня подталкивали. Невозможно было», — рассказывает краевед.

Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова

Призы, например, сапоги, висели прямо на столбе. Но самый большой ажиотаж вызывал живой петух в деревянной клетке.

«Была какая-то буря восторга, все лезли за ним, — вспоминает Ужакин. — При мне раз сняли. Победитель потом стоял, а его мать или теща тискала, зацеловывала. Также ходил миф, что на столбе якобы подвешивали ключи от квартиры. Но я не видел и не верю».

У ныне сгоревшего дома купца Морозова жгли чучело — большую соломенную куклу, наряженную в ситцевые косынку и сарафан. Правда, происходило это не каждый раз.

«За сжигание, как правило, отвечал райком комсомола, потому что бывали травматические случаи, — говорит Сергей Ужакин. — Например, на Новый год неосторожно запустили ракетницу и травмировали горожанина. После этого к огню стали относиться очень осторожно».

Блины. CC0

Наесться и подурачиться

И, конечно, на «Проводах русской зимы» блины были в изобилии. Торговлю вели в сквере на площади Свободы. Раньше там был фонтан, у которого любили проводить книжные ярмарки. Сколоченные торговые ряды выстраивали по линии от памятника дважды Герою Советского Союза Павлу Плотникову до места, где позже поставили бюст Ивана Ползунова.

«Не припомню, чтобы с блинами давали икру или еще что-то, но сметана и масло были. Вкусно, сытно», — говорит краевед.

Фонтан в сквере на площади Свободы. vk.com/urbanhistory

Со временем праздник стали проводить и на Потоке, в районе кинотеатра «Юность» (ул. Тимуровская, 17). Но основной площадкой оставалась площадь Свободы.

«Хорошо помню, что традиция сохранялась до 1985 года. В перестройку угасла, — говорит Сергей Ужакин. — Во времена, когда мэром Барнаула был Владимир Баварин, ее пытались реанимировать: шумно, с торговлей, но народным гулянием это уже сложно было назвать. Из всех массовых праздников оставался, пожалуй, только Новый год».

Об периоде «угасания» празднования вспоминает барнаулец Денис. Он рассказал, что традиция доставать петуха со столба в 1980-х годах сохранилась. А еще были популярны «качели».

«Это были веревочные петли, привязанные к столбу. Садишься на такую, разбегаешься, и „летишь“, — говорит Денис. — К технике безопасности тогда проще относились. Обязательно какой-нибудь мальчишка упадет: шапка — в одну сторону, валеночки — в другую. А он с родителями ничего — смеются».

Как отметить Масленицу в этом году

В последнее время эпицентром празднования в Алтайском крае стал фестиваль «Сибирская Масленица».

В этом году гуляния на «Сибирском подворье» в селе Новотырышкино пройдут в 16-й раз.

В программе — хороводы фольклорных коллективов из разных концов страны, ярмарка с горячими национальными угощениями и ремесленными работами.

Участники фестиваля смогут заработать «масленичные рубли» и обменять их на призы. Для этого нужно поучаствовать в конкурсе: распилить бревно, выиграть в городки или в соревнованиях по прыжкам в мешках и т. д.

Получить главную награду — электровелосипед — можно, покорив масленичный столб.

На ипподроме стоит последить за зрелищными скачками и забегами русских троек. Также развлекать гостей будут местные вокальные и танцевальные коллективы.

Еще одна традиция фестиваля — творческие конкурсы.

Например, нужно сделать чучело Масленицы из натуральных материалов. Или собрать необычные сани для катания с горок: победят участники с самым интересным средством передвижения, на котором проедут дальше всех. А школьники могут изучить родословную семьи от пятого колена и прислать свое исследование.

«Сибирская Масленица» Ирина Пергаева

Что поесть и попить

Изюминка этого года — самый большой путешествующий самовар России. На «Сибирском подворье» впервые пройдет фестиваль чая.

Самовар-трицикл приедет из Ирбитского музея народного быта Свердловской области.

Чтобы успеть вскипятить воду в емкости объемом 415 литров, топку начнут накануне фестиваля, 24 февраля. Организаторы говорят, что только этим чаем смогут напоить до 2 тыс. гостей.

Сопровождать самый большой самовар будут два поменьше — на 30 и 60 литров. Со своими авторскими чаями придут представители санаториев «Россия» и «Белокуриха», гостиничного комплекса «Золотой Алтай».

Также на празднике будут работать полевые кухни. В одной из них приготовят боярскую кашу — традиционное сибирское масленичное угощение.

Фестиваль начнется с угощения блинами в 12:00 и закончится в 17:00 после того, как сгорит чучело Масленицы.