Не просто линия на карте: как в Барнауле отпраздновали День пограничника

28 мая в России отмечают День пограничника. Накануне вечером в Барнауле на площади ветеранов перед Домом воинов-интернационалистов собрались разные поколения погранвойск. Жители города увидели показательные выступления алтайских пограничников, сфотографировались с ретро-техникой и попробовали полевую кухню. Как это было — в фоторепортаже altapress.ru.

Боевой расчет и праздничный концерт привлекли внимание сотен зрителей. И тех, кто служил в армии, и мирных барнаульцев.

В Алтайском крае к числу приграничных территорий относятся 12 районов. Под круглосуточным присмотром — около 950 километров. границы России с Казахстаном.

По данным пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, только за прошлый год его сотрудники задержали 150 граждан, находящихся в розыске. Также пограничники препятствуют нелегальной миграции, незаконному обороту оружию и наркотиков, противодействуют экстремизму.