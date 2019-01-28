Жители алтайского села перепутали валежник и сухостой и нарвались на «административку»

Жители алтайского села вырубили 3,5 кубометра сухостойных деревьев и тем самым нарушили закон, сообщили в Минприроды края. Ведомство подчеркивает: не надо путать разрешенный законодательством сбор валежника и рубку сухостоя, на которую надо получать разрешение.

Жителей села Павловск Павловского района, вырубившие сухостойные деревья, нашли по следам. На них составили протоколы об административном правонарушении — нарушении правил заготовки древесины (ч. 1 ст. 8.25 КоАП РФ. Наказание за это — либо предупреждение, либо штраф 1−3 тыс. рублей.

В минприроды еще раз объяснили, что такое заготовка валежника.

Заготовка валежника — сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеголоме.

А вот рубка сухостойных и ветровальных деревьев без разрешительных документов квалифицируется как хищение либо уничтожение или повреждение государственного имущества. И это — нарушение краевого закона «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на территории Алтайского края».