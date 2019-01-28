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Жизнь
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Жители алтайского села перепутали валежник и сухостой и нарвались на «административку»

Жители алтайского села вырубили 3,5 кубометра сухостойных деревьев и тем самым нарушили закон, сообщили в Минприроды края. Ведомство подчеркивает: не надо путать разрешенный законодательством сбор валежника и рубку сухостоя, на которую надо получать разрешение.

Важно отличать валежник от вертовальных деревьев.
Важно отличать валежник от вертовальных деревьев.
forest813.ru

Жителей села Павловск Павловского района, вырубившие сухостойные деревья, нашли по следам. На них составили протоколы об административном правонарушении — нарушении правил заготовки древесины (ч. 1 ст. 8.25 КоАП РФ. Наказание за это — либо предупреждение, либо штраф 1−3 тыс. рублей.

В минприроды еще раз объяснили, что такое заготовка валежника.

Заготовка валежника — сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеголоме.

А вот рубка сухостойных и ветровальных деревьев без разрешительных документов квалифицируется как хищение либо уничтожение или повреждение государственного имущества. И это — нарушение краевого закона «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на территории Алтайского края».

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