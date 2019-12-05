Не ради денег. Как в 19 веке в беднейшем районе Барнаула детей учили русскому языку

В декабре 1892 года при Покровском храме в Барнауле открыли начальную школу для мальчиков. Какие там были порядки и насколько она была нужна городу — в материале altapress.ru.

В XIX веке в России при церквях открывали начальные школы. Их называли церковно-приходскими. Главные предметы в таких школах — Закон Божий и русский язык. Им отводилось по 7 часов в неделю.

Учебный год в церковно-приходских школах начинался с октября-ноября, а заканчивался в конце апреля. Это связано с тем, что детей в семьях рассматривали как рабочую силу и отпускали учиться только после окончания осенних полевых работ, а забирали весной с началом пахоты. В городских школах занятия начинались раньше, а заканчивались позднее.

Покровский собор. г.Барнаул. Михаил Хаустов

В большинстве церковно-приходских школ занятия проводил один учитель одновременно в трех отделениях. Пока он объяснял материал одному отделению, два другие занимались самостоятельной работой. В больших школах, где обучалось более 50 учеников, учителю приходилось очень трудно, пишет cyberleninka.ru.

К началу XX века около трети всех учащихся получали начальное образование в церковных школах. Священнослужители, которые организовали при своей церкви школу, практически не получали вознаграждения за труд.

Покровский храм находился в беднейшем районе Барнаула. Его прихожане не имели возможности оплатить учебу своим детям.

Вопрос с образованием детей начал решать настоятель храма протоиерей Иоанн Смирнов. Он принял решение построить при храме две церковно-приходские школы для раздельного обучения мальчиков и девочек.

Чистый четверг. Служба в Покровском соборе Анна Зайкова

В 1890-е годы школы заработали. Но даже двух школ оказалось недостаточно: они просто не могли вместить всех желающих научиться грамоте.

Тогда местный архитектор Иван Носович по просьбе отца Иоанна разработал проект более вместительной церковно-приходской школы. Вскоре такое здание построили. Оно находилось на углу Павловской улицы (сейчас улица Анатолия) и Третьего Прудского переулка (Ядринцева).

В то время это была самая большая церковно-приходская школа. Первоначально в школе обучалось 80 мальчиков.

После Октябрьской революции церковно-приходская школа стала светской школой № 13. Она как и прежде оставалась мужской. Только в 1953—1954 учебном году школа стала смешанной, сообщает drevo-info.ru. Школа работает в Барнауле по сей день.