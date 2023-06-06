Не расплавьте тапки. Где в Барнауле спастись от жары, свежо погулять и не обуглиться под солнцем

С прошедших выходных в Барнауле явно ощущается переизбыток ультрафиолета: солнца столько, что даже нос на улицу высунуть страшно. Altapress.ru предлагает несколько мест для кратких безопасных прогулок, чтобы не “вариться” целый день дома, но при этом не обгореть и не приклеиться тапками к асфальту.

Набережная

У воды всегда прохладнее, а на набережной Оби есть еще и затененные лавочки. Ближе к вечеру здесь можно неплохо прогуляться под легким ветерком, не умирая от жары. Если совсем тяжко, можно осторожно подойти к берегу и намочить руки или шею.

Барнаульцы на набережной Оби. Дмитрий Лямзин. Участок набережной на Оби. Мэрия Барнаула. Набережная в Барнауле. Ирина Пергаева.

Парк “Изумрудный”

В “Изумрудном” теперь почти всегда много людей. Здесь можно покататься на велосипедах, взять прохладного лимонада или воды, посидеть у пруда или скрыться в зеленой листве деревьев.

Парк "Изумрудный". Александр Чегодайкин Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный". Анна Зайкова Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный". Анна Зайкова

Парк “Юбилейный”

Еще один городской оазис. Здесь есть водоем с уточками, лавочки, симпатичные тропинки и много деревьев. Несмотря на то, что благоустройство парка еще не завершено, барнаульцы все чаще его посещают. В Юбилейном не страшно пройтись даже днем — густая растительность спасает от пекла.

Парк "Юбилейный". Александр Чегодайкин Благоустройства парка "Юбилейного". Altapress.ru. Парк "Юбилейный". Александр Чегодайкин

Ковш

На Ковше можно не только прогуляться у воды, но и спрятаться в тени деревьев. Правда, если вы живете не поблизости, добраться до “пляжа” быстро не получится.

Жилье на Ковше Анна Зайкова Жилье на Ковше Анна Зайкова Жилье на Ковше Анна Зайкова

Мизюлинская роща

В Мизюлинской роще свежо, всегда отыщется спасительный “тенек” и есть киоски поблизости, чтобы взять воды. Водоемов тут нет, но прохлада и уют — определенно.

Мизюлинская роща. Гуля С., ru.foursquare.com

Озеро на Гущина

Безымянное озеро в Барнауле, на котором водятся не только утки, но и ондатры. Здесь можно прогуляться, покормить птиц, смочить руки и скрыться в тени деревьев, окружающих водоем. К сожалению, каждый год на этом озере все больше мусора — несмотря на то, что местные жители его регулярно очищают.

Безымянное озеро в районе улиц Малахова и Гущина. Июль 2021 года. Altapress.ru. Безымянное озеро в районе улиц Малахова и Гущина. Июль 2021 года. Altapress.ru. Безымянное озеро в районе улиц Малахова и Гущина. Июль 2021 года. Altapress.ru.

С чем придешь, с тем и уйдешь

Чтобы прогулка во время жары была более безопасной, стоит надевать головные уборы светлого цвета и тонкую светлую одежду, которая прикрывает в том числе руки. Обязательно берите с собой воду, а также нашатырный спирт — чтобы прийти в чувство, если стало плохо.