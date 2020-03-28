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Жизнь

Не расслабляться. Томенко собрал срочное совещание с чиновниками

В субботу, 28 марта, губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел видеоселекторное совещание с главами муниципальных образований региона по вопросам профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

В ходе видеоселектора чиновники обсудили возникающие в городах и районах края вопросы исполнения указа Губернатора о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Районным главам, например, разъяснили порядок контроля за исполнением указа о приостановке деятельности названных в документе учреждений. Контроль осуществляют органы местного самоуправления, сотрудники Роспотребнадзора и полиции.

«Ситуация острая и напряженная, все регионы страны переведены в режим повышенной готовности. А в Сахалинский области введен режим ЧС. Нас не должна расслаблять информация о том, что у нас в Алтайском крае случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено. Все органы власти должны работать в тесном взаимодействии, чтобы не допустить возможности появления заболевания на нашей территории», — отметил Виктор Томенко.

На совещании отметили, что работа оперативного штаба позволяет принимать все необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции. Под медицинским контролем находятся около 1600 человек. В режим самоизоляции перешли порядка 500 человек, которые вечером 27 марта прибыли в Алтайский край на двух рейсах из Таиланда, все прибывшие прошли санитарно-медицинский контроль.

Около 300 человек в Алтайском крае завершили нахождение в самоизоляции в связи с истечением двухнедельного карантина.

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