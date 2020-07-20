Не себе, а людям. Как барнаульские волонтеры устраивают воскресный пир для бездомных

Корреспондент altapress.ru на один день попал в команду барнаульских волонтеров, которые кормят нуждающихся. Мы выяснили, как голодающих приучают к вегетарианской пище и почему они приходят не только за едой.

«Главный ингредиент — любовь»

Дом по адресу ул. 8 Марта, 50 с виду ничем не отличается от многих. Высокий железный забор скромного серого цвета. Калитка тоже неприметная — найти с первого взгляда может не получиться. Чтобы открыть ее, пришлось навалиться всем телом. За ней старый деревянный дом, в котором, как может показаться, живет семья.

Здесь находится барнаульское общество йоги. Оно бесплатно предоставляет волонтерам помещение для приготовления еды по воскресеньям.

Я прошла по редкому зеленому газону, на котором мужчина старательно колол дрова. Едва переступила через порог дома, мне навстречу вышел Евгений Тарасов, куратор программы «Кормление людей без дома» от волонтерской группы «Благие дела».

«Мы так вас ждали!» — с улыбкой поприветствовал он.

Кормление бездомных в Барнауле Ирина Пергаева

Проект существует уже десять лет. К нынешним руководителям перешел полтора года назад.

В прихожей аккуратным рядом стоит обувь. На глаз пересчитать по ней тех, кто уже пришел, сложно. Но видно, что волонтеров много, хотя на часах всего 9:30 утра. Именно в это время кулинары-любители собираются на просторной кухне, чтобы приготовить еду для нуждающихся.

В центре комнаты — стол, который кажется маленьким, но вмещает гору нарезанных баклажанов. Чуть поодаль на плите недовольно шкварчит сковородка. Видимо, уже просит нагрузки. Блюда этого дня — суп с чечевицей и рис с овощами.

Волонтеры «Благих дел» не едят ни мясо, ни птицу, ни рыбу. Поэтому и подопечных кормят разными крупами и овощами. Иногда бывает соя. По словам организаторов, никто из людей никогда не жаловался на вегетарианский состав блюд.

Кормление бездомных в Барнауле Ирина Пергаева

Пожертвования — непостоянные , а работа — наоборот

Раньше покупка продуктов обходилась в 1200 рублей на одно кормление. Потом стали брать крупы впрок — так выходит дешевле. Неравнодушные люди тоже часто помогают. Например, пекут пироги или, например, осенью отдают целые мешки овощей, что тоже помогает сэкономить. Ведь пожертвования — штука непостоянная.

«В месяц иногда приходит 500, а иногда и 5 тыс. рублей. От одного человека может прийти от 50 до 2 тысяч», — говорит Ирина Черепанова, волонтер, ответственная за финансы.

За один воскресный «сеанс» удается накормить до 40 человек. Порций примерно столько же. Некоторые люди берут еду не только для себя, но и для своих близких.

Кормление бездомных в Барнауле Ирина Пергаева

Евгений Тарасов,

куратор проекта «Кормление людей без дома»:

С каждым кормлением мы привносим что-то новое. Сейчас стали заворачивать второе в лаваш. Это очень практично и сытно.

На кухонных шкафах скотчем приклеены памятки, написанные синим фломастером, — забота о новеньких. И они приходят. Благодаря группе «ВКонтакте» и рассказам впечатлительных участников.

Игорь Зырянов,

волонтер проекта «Кормление людей без дома»:

Новые волонтеры приходят почти каждый раз. Иногда бывает, пишут что-то на своей странице, потому что их переполняют эмоции. Так о нас узнают все больше.

Много участников не нужно. По словам организаторов, достаточно пяти человек. Но обычно приходит больше. В это воскресенье было девять, включая меня.

Кормление бездомных в Барнауле Ирина Пергаева

Мы с Евгением и Игорем беседовали в коридоре, а на кухне в это время не стихали голоса и смех. Люди периодически выходили, громко хлопая дверью, быстрыми шагами следовали по своим делам, будто не замечая нас.

Мои собеседники тоже порой отвлекались, чтобы помочь. Интервью для них — не повод отставать от графика. Готовят ровно до 11:45. Дальше погрузка.

Пластиковые ящики со спасительными контейнерами с супом и пакетами лаваша со вторым (по ширине один сверток превосходит шаурму раза в два) аккуратно укладываются в багажник машины Игоря Зырянова.

Кормление бездомных в Барнауле Ирина Пергаева

На заднем сиденье салона помещаемся мы с фотографом и еще один волонтер. На передних — водитель и волонтер. В другой машине, где едет Евгений Тарасов, находятся вещи для нуждающихся. Их, так же как и некоторые продукты, принесли те, кому не наплевать на благополучие подопечных группы «Благие дела».

Не залезать в душу

Герои признаются: те, кого они кормят, редко откровенничают и рассказывают о своей жизни. Волонтеры тоже не спешат залезать в душу. Руководствуются правилом: захотят — сами расскажут.

Причины бездомности По данным сайта благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка», 49,8% людей оказываются на улице из-за переезда в другой город в поисках работы. 34,3% — из-за проблем в семье. 18,6% — жертвы мошенничества и вымогательства.

Пожертвования Ирина Пергаева

Игорь Зырянов,

волонтер проекта «Кормление людей без дома»:

Был такой случай. Мужчина прошел две чеченские войны. Пока его не было, жена привела другого. А он благородный, просто оставил все ей. Самому идти некуда. Сначала он вроде бы работал, снимал квартиру, а потом оказался на улице.

Но некоторым, к счастью, удается выбраться.

Игорь Зырянов,

волонтер проекта «Кормление людей без дома»:

Одна женщина, которую мы кормили, смогла восстановить документы и теперь работает поваром. Помогала нам с кормлением.

По словам спикеров, примерно половине из всех, кому требуется помощь, просто не хватает денег, поэтому они приходят поесть. Это могут быть люди образованные, с крышей над головой. Даже с работой. Грузчики или, например, работники с рынка. Причем печальное финансовое положение не всегда зависит от возраста. Приехав на место, я в этом убедилась.

Кормление бездомных в Барнауле Ирина Пергаева

Справка 45 лет — средний возраст бездомного в России.

Новенькая

Машины остановились недалеко от Нового рынка, но так, чтобы их было не видно. Карантин все-таки, а кушать людям хочется.

Припарковавшись, волонтеры продолжают действовать слаженно. Для них происходящее — отработанный механизм.

Молодой мужчина в красной футболке, который из скромности попросил не называть его имени, широким шагом подходит к уже столпившимся людям. На этот раз пожилых, кажется, больше обычного (опытные волонтеры говорят, что так бывает не всегда). В целом ждут еды около 20 человек. Послышался голос волонтера: «Итак! Выстраиваемся в очередь!»

Кормление бездомных в Барнауле Ирина Пергаева

Люди слушаются. Евгений Тарасов тем временем раздает каждому маски.

Я стояла рядом с девушкой постарше, которая тоже была здесь впервые. Нам дали задание — раздавать порции. Кажется, что может быть проще? Но нет, отстоять справедливость в таком деле — самое сложное. Дополнительные порции раздаются, только если все пришедшие (включая опоздавших) уже накормлены.

Я беру пластиковый контейнер с горячим свежим супом. «Пожалуйста», — кладу его старушке в сумку, а второе отдаю в руки.

Следующим был дедушка в клетчатой рубашке, который уже определился: «Мне лаваш!»

Кормление бездомных в Барнауле Ирина Пергаева

Исполняю. И так еще сколько-то раз. Считать было некогда. Процесс напоминал конвейер. Однако не каждый говорил спасибо. Видимо, те, кто пришел, выражают благодарность молчанием.

На фоне слышался голос моего коллеги-волонтера: «Джинсы! Мужские джинсы! Кому нужны?» Кому-то в итоге достались. И не только джинсы.

С другой стороны «багажника жизни» к моей напарнице уже пару раз подходила резвая дама, явно моложе других своих «собратьев по несчастью», в красной полосатой кофте. Я сначала подумала, может, у меня уже в глазах рябит. Нет. Подходит и сама тянется к порциям, которых и так осталось немного.

Кормление бездомных в Барнауле Ирина Пергаева

«Наверное, она еще для кого-то берет», — разъясняю сама себе. И тут она начинает штурмовать мою сторону, врезаясь через очередь. Ну, отдаю лаваш.

Появляется дедуля с тросточкой: «У меня суп вылился, можно еще?» Причина уважительная. Тянусь за новым горячим контейнером, который долго держать уже неудобно, и аккуратно отдаю мужчине в руки. Ящик пустеет.

«Спасибо, деточка!» — отвечает он. Мы на доли секунды улыбаемся друг другу.

Кормление бездомных в Барнауле Ирина Пергаева

И тут идиллию снова прерывает «полосатая дама».

Я начинаю дерзить, хотя здесь самая юная:

— Вы ведь брали уже трижды точно.

— Ой, ну и что…

Так четвертая порция оказалась у нее в руках.

Потом, когда я включила диктофон, она агрессивно благодарила всех присутствующих.

Когда контейнеры опустели, я уточнила у старших и опытных: разве можно брать по несколько порций, когда очередь еще полна?

— Да вы просто новенькая! Мы-то их строим.

Команда волонтеров Ирина Пергаева

Интересные кадры

Лариса,

малоимущая:

Я хожу сюда лет семь-восемь. Кормят хорошо. Даже работу предлагали, но мне уже не надо. Мне 70 лет. Пенсия маленькая. Живу с дедом, еще ему беру. Он инвалид. В городе вообще много точек. На улице Матросова четыре раза в неделю кормят, на Смирнова — три.

Действительно, нуждающихся кормят благотворительные организации и церкви. Волонтерская группа «Благие дела» делает это только по воскресеньям, потому что остальные дни уже заняты другими волонтерами и программами.

Неподалеку от нас женщинам раздавали полевые цветы. И правильно. Не только же 8 Марта.

Кормление бездомных в Барнауле Ирина Пергаева

Одной из тех, кому достался желтый цветок, была Настя. Высокая девушка в зеленых штанах и голубой куртке, с длинными кудрявыми волосами, собранными в хвост. Под всеобщие просьбы робко объясняет: «Я с мамой живу. Денег не хватает. Вот, хожу кушать…»

Волонтер осторожно шепчет мне: «Она не совсем здорова…»

Были и более веселые кадры. Например, Марат. Он работает в кафе — замечательном месте, как сам говорит. А сюда приходит пообщаться.

«Меня здесь многие знают», — уверяет он.

Кормление бездомных в Барнауле Ирина Пергаева

Еще рассказал, что врачи отобрали у него документы, из-за этого он не может оформить пособие по инвалидности.

Малоимущие без проблем отвечали на мои вопросы, а бездомные часто стыдятся своего положения, берут еду и сразу уходят.

Пример доброты

Моя напарница по раздаче была бодра, несмотря на то что работа довольно трудная.

Елена Зимина,

волонтер:

Мы должны показать, что в нашем жестоком мире еще есть место доброте. А жизнь длинная, и неизвестно, что может случиться. Мне радостно оттого, что есть волонтерские организации, которые готовы помочь. Когда отдаешь, получаешь больше.

Кормление бездомных в Барнауле Ирина Пергаева

С этим мнением согласны и сами организаторы проекта.

Евгений Тарасов,

куратор проекта «Кормление людей без дома»:

Нужно собственным примером показывать, что бездомные — не отбросы общества, а его часть. И тогда они сами захотят выбраться. На самом деле каждый из них понимает, в каком он положении. Никому оно не нравится. Мы на связи с благотворительными фондами, выдаем памятки и можем рассказать, куда обращаться за помощью, если человек попросит. В нашей практике случаев реабилитации около 20%.

Игорь Зырянов,

волонтер проекта «Кормление людей без дома»:

Однажды я купил бездомному зимнюю обувь. Какие-то сапоги буквально за тысячу рублей. Разве это сложно? Ну, мог бы я ее проесть где-то, а так человеку помог. Видеть благодарный взгляд — бесценно. Сейчас им легче, потому что тепло. А в мороз некоторые могут и в шлепанцах ходить. Как-то раз один мужчина поцеловал руку волонтеру, который дал ему поесть.

Кормление бездомных в Барнауле Ирина Пергаева

На обратном пути Евгений Тарасов предложил мне попробовать авторский хлеб, который очередной добрый аноним-бизнесмен регулярно приносит к дому, где готовят волонтеры «Благих дел»: «Вот, возьмите. Одна булка стоит 130 рублей, а он бесплатно приносит и ничего не просит в ответ».

Отвечаю: «Нет, спасибо. Пусть кому-то еще останется».