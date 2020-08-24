«Не сезон, а песня»: стали известны новые ведущие «Орла и решки»

Телеканал «Пятница» развеял слухи о ведущих нового сезона шоу «Орел и решка». Ими станут два популярных блогера Настя Ивлеева и ее лучшая подруга Юля Коваль, сообщается в официальном аккаунте телешоу.

Об участии Насти Ивлеевой в грядущем сезоне стало известно уже давно. Ее выбрали фанаты тревел-шоу, они даже запустили для этого специальный хештег в социальных сетях: «Настюшку в Решку».

А вот выбор второго ведущего немного затянулся. Сначала зрители полагали, что им станет Антон Птушкин или Андрей Бедняков, но после в сети распространились слухи об участии в новом сезоне Регины Тодоренко.

Однако, продюсеры проекта решили, что лучшей парой для Ивлеевой станет ее лучшая подруга Юля Коваль. Они считают, что друзьям будет комфортнее вести передачу в тандеме.

«Мы решили узнать, кто сильнее: дружба Насти и Юли или желание обладать безлимитной картой. Так что в новом сезоне девочки будут отрываться! А вот кто будет развлекаться на полную, а кто — спать на пляже, решит орел или решка. Встречаем и любим — Юля Коваль в новом сезоне шоу «Орел и решка», — говорится в сообщении.

Ивлеева также подтвердила информацию о том, что съемки с Коваль уже начались: «Дружище, мы сделаем самый классный девчачий сезон! Долой негатив! Всем не угодишь. Жизнь слишком коротка, если делать на нем акцент! Мы уже в сезоне, и мы сделаем его искренним, добрым и самым смешным!» — написала она в Instagram.

Телеканал также утверждает, что две лучшие подруги сделают шоу еще увлекательнее и интереснее: «Не сезон, а просто песня!».