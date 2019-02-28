Не следить за речкой. Путин призвал полицейских работать с настоящими экстремистами

Владимир Путин заявил, что сотрудники МВД должны «жестко пресекать» деятельность экстремистских группировок, но при этом «не накручивать статистику». Президент призвал полицейских работать, а «не следить, как вода течет по речке, и глазами провожать».

Заседание суда по делу Марии Мотузной, обвиняемой по статье об экстремизме за репосты в соцсети. 9 октября 2018 года.

На расширенном заседании коллегии МВД глава РФ подчеркнул, что прежде всего необходимо выявлять наиболее опасные экстремистские преступления, учитывая частичную декриминализацию ст. 282 УК РФ, пишет РБК.

«Нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, а не накручивать статистику за счет дел, для которых нет веских оснований. Но если основания есть — работать надо», — сказал Путин.

Президент отметил, что в борьбе с экстремизмом сотрудникам МВД «необходимо строго руководствоваться нормами закона», а для профилактики «максимально задействовать институты гражданского общества». Глава государства уточнил, что имеет в виду религиозные, общественные организации, образовательные учреждения.

В 2018 году общее число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в России сократилось почти на 17%.