Не смотрели, но поддержали. Как барнаульцы «спасали» Учителя от защитников царя – исторический фоторепортаж

На площади Свободы собрался пикет в поддержку фильма «Матильда». На тот момент от его показа отказались несколько киносетей - все из-за активности противников еще не вышедшей картины.
Правда, смельчаков в нашем городе оказалось немного, всего 12 человек. И то, часть из них – полицейские наблюдатели.
Вот что сказали о фильме неравнодушные барнаульцы:
Антон Понкрашев,
организатор пикета:
К фильму, который еще даже не вышел, высказывалось много негатива. В разных городах проводились акции против картины. Я все ждал, когда будет обратная реакция и митинг в поддержку фильма. Не дождавшись, я решил организовать пикет сам. Неважно, какой фильм — хороший или плохой, выбор всегда должен оставаться за зрителями. Цель искусства — показать другой взгляд на мир.
Андрей Власов,
студент:
Думаю, что нужно поддерживать российское кинопроизводство, а не отправлять на полки хорошие фильмы. Их ведь и так снимают очень мало.
Елена Уварова,
студентка:
Я пришла поддержать фильм Алексея Учителя. Думаю, эта картина достойна того, чтобы ее увидели. Все должны знать правду. Даже если в истории есть противоречия, то их не нужно скрывать.
Время показало, что самое запоминающееся в «Матильде» Учителя – это скандал, связанный с ней. Но и такое кино имеет право на жизнь.