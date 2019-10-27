«Не смотреть в глаза и не показывать зубы». 10 правил поведения при встрече с медведем

Министерство природных ресурсов Забайкальского края, где в последнее время часто фиксируются неожиданные встречи в лесу человека с голодным медведем, рассказало о том, что делать в такой ситуации. Рекомендации из памятки публикует газета «Известия».

1. Категорически нельзя оставлять пищевые отходы и продукты в открытом доступе — зверей манят запах и доступность питания.

2. Увидев медведя вдалеке, не надо приближаться к нему, надо осторожно покинуть это место, обойдя его стороной.

3. Ни в коем случае не бежать — это бесполезно и может спровоцировать медведя на преследование.

4. Необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте, громким криком призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать, можно пытаться отпугивать медведя звоном металлических предметов и громким криком.

5. Поднять руки вверх, давая понять животному, что вы выше и сильнее его.

6. Нельзя смотреть зверю в глаза и показывать зубы.

7. Чтобы избежать встречи с медведем, необходимо передвигаться в лесу шумно, свободно и громко переговариваясь, желательно группой не менее трех человек.

8. Находясь с детьми в лесу, надо быть всегда предельно внимательным: дети должны быть всегда на виду, нельзя позволять им отходить.

9. Располагаясь на отдых, необходимо внимательно осмотреться — нет ли признаков присутствия медведя, если такое подозрение возникло — немедленно покинуть это место.

10. Находясь в лесу, стоит всегда помнить, что встреча с медведем может произойти в любое время и в любом месте, и морально быть к этому готовым.