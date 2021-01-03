«Не справилась с управлением». Стали известны подробности гибли восьмилетней девочки в Новосибирске, катавшейся с горки

Трагедия произошла 1 января на территории новосибирского горнолыжного комплекса «Иня», куда девочка пришла с дядей и братьями. Восьмилетний ребенок, съезжая с горки на тюбинге на большой скорости, врезался в металлическое ограждение сооружения. Ее брат попал в больницу. О ЧП сообщило новосибирское отделение «Комсомольской правды».

Источник КП, знакомый с ситуацией, пояснил, что сначала дети катались на горках в снежном городке в микрорайоне «Весенний», но им, судя по всему, там надоело, и они решили перейти реку и забраться на горнолыжную базу.

«А там гора высокая, девочка поехала на своей „ватрушке“, скорость развилась большая, вот она и не справилась с управлением, врезалась в металлическое ограждение около подъемника», — пояснил источник.

«Ватрушка"-тюбинг. тюбинг74. рф

В горнолыжном клубе КП-Новосибирск прокомментировали, что в этот день официально он был закрыт из-за тридцатиградусных морозов — вход для любителей был закрыт. Более того, с этой горки кататься на тюбингах, как оказалось, вообще запрещено, о чем предупреждают плакаты, развешанные на месте.

В обстоятельствах смерти ребенка будут разбираться следователи. По факту случившегося ЧП начата проверка.

По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила информационному порталу старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Скорая помощь. CC0

Тетя погибшей школьницы рассказала КП-Новосибирск, что все произошло очень неожиданно, семья девочки до сих пор не может поверить в случившееся. После этого ЧП в больнице оказался еще один ребенок — двоюродный 10-летний брат погибшей второклассницы. Он ехал на «ватрушке» вместе с ней.

Мы пошли просто прокатиться на горке: я, мой гражданский муж и мои племянники. Мы сначала катались все вместе, все было хорошо, ничего не предвещало беды. На горке были еще дети и взрослые. И когда мы уже собирались уходить, дети попросили нас прокатиться «последний разочек». У меня теперь эти слова не выходят из головы… И мы им разрешили. Дети поехали вдвоем на этой «плюшке», а мы поехали следом за ними. И как-то так вышло, что ребята стали тормозить ногами, их развернуло в сторону и отбросило на эту железную ограду. Мы сразу подбежали к ним, племянница тогда уже была вся в крови, это было просто ужасно. Сразу же вызвали скорую, но уже тогда в душе понимали, что поздно, — рассказала КП-Новосибирск женщина.

Следственный комитет. Анна Зайкова

По словам жительницы Новосибирска, скорая приехала быстро, реаниматологи пытались откачать девочку, но спасти ребенка не удалось — травмы оказались несовместимы с жизнью.

Я до сих пор не могу поверить, что все это правда. Мне кажется, что она жива, что все хорошо. Что она просто ушла к кому-то в гости и скоро вернется…, — призналась КП-Новосибирск тетя школьницы.

Похороны девочки состоятся в ближайшие дни.