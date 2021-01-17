«Не судьба малышам сгореть». В Петрозаводске очевидец спас из горящего дома двоих маленьких детей

Муж женщина оказался пожарным. В этот день у него был выходной.
«Из этого горящего дома мой муж вынес двух детей трех и четырех лет до приезда пожарных! Мы были первые на месте, мимо проезжали. Хоть муж и пожарный по профессии, сегодня у него был выходной», — рассказала в социальных сетях жительница Петрозаводска Татьяна.
В соцсетях также рассказали о возможной причине пожара. По одной из версий, виновата хозяйка. Она затопила камин, после чего отправила раскаленный уголь в пластиковое ведро и ненадолго вышла из комнаты.
«Дом обычный, из кирпича, стропила крыши из дерева. Стандартный частный дом в два этажа. Горело в основном внутрянка», — пишут очевидцы.
Сейчас по пожару проводится проверка.
К слову, подвиг мужа Татьяны оценили подписчики странички издания во «Вконтакте», оставив в его адрес много теплых слов.
«Какой мужчина молодец! Не судьба малышам сгореть. Будут жить долго», — написал один из пользователей.