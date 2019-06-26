«Не только про угар, чикуль и амфетамины»: о чем новое интервью Дудя с омской группой «Грот»

Журналист Юрий Дудь опубликовал интервью с омской рэп-группой «Грот». Тексты этих исполнителей посвящены здоровому образу жизни и отрицанию ненависти, но один из треков попал в список экстремистских материалов. Рассказываем, о чем новый выпуск «вДудя» и что известно о группе «Грот».

«Почти все из вас в курсе, но на всякий случай: русский рэп — это не только про угар, чикуль и амфетамины. Бывает рэп остросоциальный, рассказанный прекрасным русским языком», — написал Юрий Дудь в Instagram.

Новый ролик «Вдудя» посвящен жизни и творчеству рэп-группы «Грот», пишет sm-news.ru. Но не только: через беседу с певцами журналист рассказывает, как сейчас живет русская провинция. Съемки прошли в Омске и Новороссийске.

Например, участники группы рассказали о том, что в студенческие годы подрабатывали диджеями на свадьбах. Работу эту ненавидели. По их словам, на свадьбах было вполне обычной ситуацией, когда пьяный жених мог перепутать и начать страстно целовать свидетельницу, пишет newsomsk.ru.

Что известно о группе «Грот»?

«Грот» появился в 2009 году в Омске. Их называют теми рэп-исполнителями, которых можно и нужно слушать подросткам, пишет 24СМИ. В своем творчестве группа пропагандирует здоровый образ жизни, любовь, взаимоуважение и взаимопомощь.

С 2015 года группа «Грот» входит в состав лейбла «Respect Production». Главой лейбла является Влади, участник группы «Каста».