«Не только про угар, чикуль и амфетамины»: о чем новое интервью Дудя с омской группой «Грот»

«Почти все из вас в курсе, но на всякий случай: русский рэп — это не только про угар, чикуль и амфетамины. Бывает рэп остросоциальный, рассказанный прекрасным русским языком», — написал Юрий Дудь в Instagram.
Новый ролик «Вдудя» посвящен жизни и творчеству рэп-группы «Грот», пишет sm-news.ru. Но не только: через беседу с певцами журналист рассказывает, как сейчас живет русская провинция. Съемки прошли в Омске и Новороссийске.
Например, участники группы рассказали о том, что в студенческие годы подрабатывали диджеями на свадьбах. Работу эту ненавидели. По их словам, на свадьбах было вполне обычной ситуацией, когда пьяный жених мог перепутать и начать страстно целовать свидетельницу, пишет newsomsk.ru.
Что известно о группе «Грот»?
«Грот» появился в 2009 году в Омске. Их называют теми рэп-исполнителями, которых можно и нужно слушать подросткам, пишет 24СМИ. В своем творчестве группа пропагандирует здоровый образ жизни, любовь, взаимоуважение и взаимопомощь.
С 2015 года группа «Грот» входит в состав лейбла «Respect Production». Главой лейбла является Влади, участник группы «Каста».
У группы «Грот» есть совместная с группой «25/17» композиция «Дым». В 2015 году ее признали экстремистской и занесли в федеральный список экстремистских материалов. Ее распространение и исполнение сегодня преследуются законом.