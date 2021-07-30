«Не убивайте Андрюшу!» Какая судьба ждет легендарного барнаульского лебедя и его стаю

Рождение легенды
Заслуженный тренер СССР по самбо Валерий Метелица превратил скучный отвод трубы, напоминающий в лучах заката птичий профиль, в прекрасного лебедя. Он появился на свет как раз ко Дню города. Белоснежную птицу из дерева, проволоки и бинтов назвали Андрюшей, в память об отце спортсмена.
В 2008 году в беседе с журналистам «РГ» Валерий Метелица рассказал, что ему захотелось сделать подарок городу на его день рождения. Были сняты необходимые мерки, знакомый столяр выстругал голову птицы, дочь Вета ее разрисовала, а сестра Людмила помогла сделать проволочный каркас. В ход также пошли бинт, скотч и краска. Через пару часов лебедь был готов.
Война миров
Первый раз вандалы нагрянули через три дня после установки арт-объекта — сожги до проволочного основания. После реконструкции птица вновь расправила белые крылья. Но через пять дней история вновь повторилась. После этого обугленный остов стоял недели две. Поддержали горожане — не раз предлагали помощь и краски. Именно тогда стало понятно — Андрюша настоящее достояние Барнаула.
Журналист Сергей Зюзин вспоминает: вокруг лебедя Андрюши развернулась целая война. Ее вели Валерий Метелица и неизвестный вандал. Тогда за птицу вступились еще и жители.
Сергей Зюзин,
спецкорр «Российской газеты»:
На защиту Андрюши встали неравнодушные горожане. Рядом с ним стали появляться другие лебеди. Фантазия у горожан работала, было чувство солидарности. Так в барнаульцах проявился дух самого Барнаула. И это был мощный ответ вандалу, который в конечном итоге сдался.
«Вот связался на старости лет!»
Житель Барнаула Илья Кочетков, много лет проработавший на телевидении, как-то снимал сюжет, посвященный очередному восстановлению лебедей.
Илья Кочетков,
член Общественного совета парка «Изумрудный»:
Дело было накануне очередного Дня города. Валерий Метелица как раз собрался привести птиц в порядок перед праздником. Наша съемочная группа приехала к нему в ДК «Моторщиков», где он назначил нам встречу. Вскоре подъехал и он. Вышел из машины, вытащил какие-то «лебединые» запчасти. Подойдя к нам, улыбнулся и, тяжело дыша, сказал: «Вот связался на старости лет!» Разговорились. Деталей не помню, но в целом было так: Метелица признался, что уже был бы и рад передать кому-нибудь заботу о лебедях, но уверен: если бросит все — они пропадут, никому не нужные.
Лебеди не пропали. Валерий Метелица скоропостижно скончался вечером 24 декабря 2015 года от инфаркта.
«Мама, лебеди-гуси»
Со временем место, где разместился лебедь Андрюша, стало популярным среди жителей Барнаула. На трубе, проходящей через мост, даже появилась надпись: «Не убивайте Андрюшу!» Но вскоре ее заклеили рекламными афишами.
Через какое-то время Андрюша обзавелся семьей — лебедушкой и лебедятами. А потом и целой стаей. Для этого местные умельцы использовали разные материалы, в том числе пластиковые бутылки. Птицы получались разными и очень интересными, но ни одна из них не смогла переплюнуть Андрюшу.
Елена,
жительница Барнаула:
Если лебеди исчезнут, это будет большой потерей для города и его жителей. Несколько лет назад мы с дочерью часто ездили мимо этого места. Она тогда была еще маленькой, но уже многое понимала. Каждый день, сидя в автобусе, она с нетерпением ждала момента, когда мы будем проезжать мимо. Уже на мосту дочь вскакивала и радостно говорила: «Мама, лебеди-гуси». И махала птицам рукой. Да, именно так: лебеди-гуси. Она уже выросла, но мы до сих пор с теплотой вспоминаем об этом.
Место найдется
После новости о том, что мост на Новом рынке будет закрыт на ремонт, горожане всерьез забеспокоились, как будет организовано движение. Но никто так и не задал вопрос — что же станет с лебедем Андрюшей и его стаей?
Altapress.ru заинтересовался судьбой рукотворных птиц. Можно ли их спасти? И куда определить хотя бы на «передержку»?
В первую очередь мы решили обратиться в Барнаульский зоопарк. Сергей Писарев приютил не одно обездоленное животное или птицу, и наверняка не оставит в беде даже питомца из проволоки и бинтов. К тому же, на территории зоопарка уже живут лебеди. А еще там нашел свое место желтый «ушастый» Запорожец.
Сергей Писарев,
директор Барнаульского зоопарка:
Я только «за». Конечно, мы найдем место для лебедей. Зоопарк готов их принять как на время работ на мосту, так и на более длительный срок. Вопрос лишь в том, как к этому отнесется общественность. У нас же давно привыкли только кричать, не предлагая взамен ничего конкретного. Могут и на личности перейти: лебедя сделал Валерий Метелица, мол, при чем здесь Писарев. Но я всегда готов поддержать хорошие идеи. Кроме Андрюши среди лебедей есть много ценных экземпляров, которые нужно обязательно сохранить.
Директор зоопарка добавил, что арт-объекты можно будет разместить рядом с уже живущими в «Лесной сказке» белыми лебедями.
Директор ГМИЛИКА Игорь Коротков тоже не против принять лебедей в музей, но он справедливо заметил, что они должны украшать общественное пространство. И желательно, чтобы их новый дом был поближе к воде.
Игорь Коротков,
директор ГМИЛИКА:
Валерий Метелица создал уникальный объект с историей, который наталкивает на определенные мысли и размышления. Но я всегда считал, что лебеди не совсем на своем месте. Оживленная дорога с постоянным движением и довольно узкой пешеходной частью — не самый лучший вариант. Люди проносятся мимо на машинах, проходят впопыхах пешком. У горожан нет времени и возможности постоять, подумать и полюбоваться арт-объектами. Поэтому их нужно не только сохранить, но и обязательно перенести. Например, в один из парков. А на новом месте поставить рядом подробную информационную табличку, где будет указано: что это за объект, а также кто и при каких обстоятельствах его создал. Так будет правильнее.
В Барнауле мало барнаульцев
В беседе с нами Сергей Зюзин отметил, что не удивится, если лебеди канут в лету вместе со старой трубой под равнодушное молчание жителей.
Сергей Зюзин,
спецкорр «Российской газеты»:
На мой взгляд, все дело в том, что в начале века в Барнауле было больше настоящих барнаульцев. Я имею в виду людей, которые любят и ценят то место, где они живут. Сейчас же Барнаул стремительно превращается в город кочевников. Одни уезжают в Питер, Москву, Калининград, Краснодар и даже на Камчатку, другие — приезжают. Чаще это сельчане или представители ближнего зарубежья. Они не знают город, его историю, не пропитываются его духом. Большинству из них просто плевать на традиции, на то, в какой среде будут жить их дети. Может, потому, что дети тоже уедут?
Он добавил, что краевая столица стала терять один свой символ за другим.
Сергей Зюзин,
спецкорр «Российской газеты»:
За Барнаул теперь просто некому заступиться. Представьте, что было бы в Питере, Екатеринбурге или Хабаровске, если бы кто-то покусился на городские достопримечательности. Не мною сказано: «Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!» В моем представлении, то, что сейчас творится с архитектурным обликом Барнаула — это абсолютное зло.
Андрюша будет жить
Altapress.ru удалось выяснить, что вопросом сохранения лебедей власти города и организация, разработавшая проект, задумались давно. Об этом нам рассказали в компании «Запсиб-Мост». Нам пояснили, что было принято решение аккуратно демонтировать арт-объекты и вместе с беседкой (она расположена сбоку от моста — Прим. ред.) перенести на специально оборудованную площадку рядом с путепроводом.
«Новое место будет не на действующих трубах. Это нужно для того, чтобы в случае какой-то аварийной ситуации не пришлось ломать объекты. На время подготовки площадки предусмотрено место для их хранения», — рассказали в компании.
Но как отнесутся горожане к смене «гнездовья»?
Например, журналист Леонид Вихрев считает, что в случае, если лебедей перенесут, будет утерян дух этого места, трогательная история, связанная с ним.
Леонид Вихрев,
журналист:
Тот факт, что один из символов Барнаула сохранят — это хорошее дело. Но представьте, что Эйфелева или Пизанская башня «переехали» в другой город. Согласитесь, будет уже совершенно не то. Конечно, в случает с лебедем формально объект останется, но уйдет нечто большее. Андрюша ведь окажется оторван от своей среды. И мало кто вспомнит потом, с чего все начиналось — с отвода трубы. Никто даже не задумается, кто был первым автором — случайность или техническая необходимость.
Вихрев предложил: почему бы над действующей не установить стилизованную трубу. На ней хорошо бы угнездились рукотворные лебеди.