«Не выходи из комнаты». Суеверия, приметы и запреты на Пятницу 13-ое

Издавна Пятницу 13-ое считают одним из самых жутких и опасных праздников. Что категорически запрещено делать сегодня и на какие приметы следует обратить внимание — в нашей подборке.

1. В Пятницу 13-го не следует отправляться в дальнее путешествие. По поверью, так можно столкнуться с большими неприятностями, потеряться в неизвестном месте и даже заболеть.

2. За рулем важно быть повнимательнее. Считается, что в Пятницу 13-го происходит много серьезных автомобильных аварий.

3. Не рекомендуется ложиться в больницу и проводить хирургические операции. Есть риск, что это не приведет к благополучному исходу.

4. Ни в коем случае в Пятницу 13-го нельзя высаживать растения. Тогда они будут хилыми, а также не смогут цвести и плодоносить.

5. По легенде, в Пятницу 13-го особенно активизируются компьютерные вирусы. Поэтому в эту дату лучше отказаться от интернета и телефонов.

6. Еще одно суеверие: в Пятницу 13-го советуют отказаться от душа. Кроме того, не стоит стричь ногти. В противном случае может приключиться беда.

7. В Пятницу 13-го нежелательно играть свадьбу. А то, по преданию, брак будет некрепким и продлится недолго.

8. Если нет серьезных дел, то в «праздник нечисти» лучше вообще не выходить из дома.

9. В Пятницу 13-го избегайте крупных покупок.

10. Категорически запрещено веселиться, смеяться, пить алкоголь и перебарщивать с едой.