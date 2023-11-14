Не выходя из дома. Что такое телемедицина, и насколько она востребована в Алтайской крае

Телемедицина существует уже больше пяти лет, однако набирать популярность она стала только после начала пандемии. Согласно результатам SuperJob, 11% россиян уже обращались за онлайн-консультациями к врачам, и больше половины из них оценивают их положительно.

Что такое телемедицина

Телемедицина — это оказание медицинских услуг дистанционно, например по видеосвязи или телефону. Такой формат удобен в тех случаях, когда необходимый врач находится в другом городе или требуется мнение нескольких специалистов.

Онлайн-консультации проходят следующим образом. Прежде всего, врач выслушивает все жалобы пациента и делает медицинское заключение. В зависимости от состояния человека, ему либо назначают предварительные обследования и анализы для очного приема, либо, в тяжелых случаях, вызывают скорую помощь, рассказывает генеральный директор сети клиник «Здоровое поколение», врач-невролог Владимир Николаев.

«Идеальный типовой «сценарий» таков: вы консультируетесь с врачом очно, он ставит диагноз, назначает анализы, для забора наша медсестра приезжает на дом, результаты затем подгружаются в систему, а вы записываетесь на повторный прием уже онлайн. То есть вместо трех визитов в клинику, всего один», - объясняет специалист.

Работа. Бизнес. Компьютер. unsplash.com.

Первый закон о телемедицине в Российской Федерации вышел в 2018 году. Однако среди пациентов эта услуга была мало распространена. Всего 5% россиян консультировались у врачей дистанционно до начала пандемии.

Зато врачи оценили возможности интернета и начали активно связываться между собой. До 2020 года консультации формата «врач — врач» были основными в государственных и частных клиниках.

Отношение россиян изменил коронавирус, когда вся страна вынужденно ушла на карантин. В дистанционный формат перешли почти все основные сферы жизни: работа, образование и медицина. Государственные клиники и частные компании начали быстро создавать телемедицинские сервисы, которые позволили консультировать пациентов удаленно, прямо из кабинета.

Согласно результатам SuperJob, в 2023 году 11% россиян уже обращались за онлайн-консультациями к врачам.

Врач, медицина. Открытые источники в Интернете (СС0)

Выйти за пределы города

В Алтайском крае телемедицина появилась совсем недавно. Первой в Барнауле такую услугу предложила сеть клиник «Здоровое поколение». По словам гендиректора, они вели подготовку в течение полутора лет. Активное тестирование новой информационной системы началось в сентябре 2022 года.

Вскоре подключились и другие частные клиники. Сейчас дистанционные консультации проводят 15 медицинских центров, согласно данным сервиса barnaul.zoon.ru.

«В целом эта услуга востребована среди жителей Барнаула. По сравнению с прошлым годом, мы наблюдаем рост на 25-30%. В Будущем мы надеемся выйти за пределы города и проводить онлайн-консультации по всему Алтайскому краю», - отметил Владимир Николаев на экспертном совете премии "Менеджер года-2023".

Медицина. Здоровье. Сердце. Врач. СС0

В год на три процента

Количество пользователей телемедицины растет, но очень медленно - всего на три процентных пункта за два года, делает вывод Superjob.

Чаще всего на дистанционные консультации записываются женщины. Средний возраст пациента — от 35 до 44 лет. Владимир Николаев связывает это с тем, что в этом возрасте могут обостряться хронические заболевания, которые нивелировались в молодые годы за счет гормональной и иммунной перестройки.

Также после карантина увеличилась доля пожилых россиян. Если до пандемии к телемедицинским сервисам обращались всего 3%, то после — уже 6%.

Однако все меньше пациентов остаются довольны онлайн-услугами. В 2021 году 25% опрошенных были однозначно удовлетворены проведенной работой, а сейчас такой ответ дают только 14%. Кроме того увеличилось число негативных отзывов с 8% до 22% за тот же период.

При этом почти половина опрошенных (48%) все еще положительно оценивают телемедицинские консультации.