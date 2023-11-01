1 ноября
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Жизнь

Не выходя из комы скончался российский футболист, попавший в ДТП

Пострадавший в ДТП футболист нижнетагильского клуба «Уралец-ТС» Кирилл Кочетов скончался утром 1 ноября, пишут РИА Новости.

Спорт. Футбольный мяч.
Спорт. Футбольный мяч.
CC0

Авария произошла 11 октября.

Четыре футболиста команды попали в аварию на трассе Пермь — Екатеринбург. 33-летний Евгений Ситников, выступавший ранее за "Амкар", скончался на месте.

Еще два игрока нижнетагильского клуба — Кирилл Мыльников и Денис Федорочев — избежали серьезных повреждений. Кочетова 12 октября вертолетом доставили в краевую больницу в Перми, он находился в коме.

Утром 1 ноября стало известно, что спортсмен умер.

Ранее умер от опухоли мозга молодой и талантливый форвард российского хоккейного клуба. Это нападающий уфимского «Салавата Юлаева», серебряный призер молодежного чемпионата мира Родион Амиров.

Ему был 21 год. Он боролся с болезнью полтора года.

С того момента, как он узнал о страшном заболевании, парень отказывался говорить негативно. И решил наслаждаться каждым днем, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении своей хоккейной карьеры.

Амиров проходил лечение в Германии, а хоккейный мир всячески выражал ему поддержку как по эту, так и по ту сторону океана.

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