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Жизнь

Не всем барнаульцам дали горячую воду в срок

86% барнаульцев, у которых не было горячей воды, получили ее 3 августа. В СГК рассказали, когда долгожданный ресурс поступит в остальные дома.

Кран. Вода. В душе.
Кран. Вода. В душе.
СС0

На некоторых участках работы продлили на срок от 1 до 7 дней из-за повреждений, выявленных при заполнении теплосетей, и затянувшихся капитальных ремонтов. В 243 здания горячая вода вернется позже, чем сообщалось ранее.

  • до 5 августа — 84 многоквартирных дома и 34 социальных учреждения,
  • до 6 августа — 7 многоквартирных домов и 1 социальное учреждение.
  • до 7 августа — 17 многоквартирных домов и 18 административных зданий и социальных учреждений Юрина, Северо-Западная, А. Петрова, Г. Исакова, Власихинская и др.
  • до 10 августа — 54 многоквартирных домов и 29 административных зданий и социальных учреждений по Павловскому тракту, улицам 50 лет СССР, Георгиева, Анатолия, Никитина, М. Горького и пос. Новосиликатный;

Также из-за незавершенных работ на 6 участках специалисты обнаружили, что состояние железобетонных оснований хуже, чем предполагалось, часть были разрушены на 100% из-за чего придется увеличить объемы замены конструкций.

Возникли задержки в поставке некоторых необходимых для завершения ремонтов деталей — компенсаторов и задвижек.

«После того, как стало ясно, что эти конструктивные элементы не будут доставлены в Барнаул к нужным датам, специалисты начали поиск других решений и искать поставщиков, которые смогут доставить их быстрее. Благодаря этому просрочку подачи горячей воды удалось сократить», — рассказали в компании.

Все адреса домов, попавших под отключение, отмечены на карте:

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